«Барселона» — наиболее посещаемый клуб Европы в этом сезоне.
Два матча каталонцев в этом сезоне посетили больше 90 тысяч болельщиков – против «Интера» (3:3, 92 302 человека) и «Альмерии» (2:0, 92 605 фанатов).
Топ-10 клубов Европы по средней посещаемости в сезоне 2022/23 на данный момент таков:
1. «Барселона» (83 194 во время поединков чемпионата);
2. «Боруссия» Дортмунд (81 032);
3. «Бавария» (75 007);
4. «Манчестер Юнайтед» (74 184);
5. «Милан» (72 656);
6. «Интер» (72 080);
7. «Марсель» (62 136);
8. «Рома» (61 794);
9. «Шальке» (60 870);
10. «Арсенал» (60 135).
Показатель «Реала» в этом сезоне составляет 57 552 человека, а «Атлетико» – 54 507.
Кристиано Кривлялду самый отстойный игрок Европы.
Кристиано Кривлялду самый отстойный игрок Европы.
К примеру в Лондоне сразу 6 команд выступают в АПЛ (а всего 15 проф.команд) и у каждой команды свои болельщики.
К примеру в Лондоне сразу 6 команд выступают в АПЛ (а всего 15 проф.команд) и у каждой команды свои болельщики.