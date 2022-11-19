«Барселона» — самый посещаемый клуб сезона в Европе

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вчера, 14:55

«Барселона» — наиболее посещаемый клуб Европы в этом сезоне.

Два матча каталонцев в этом сезоне посетили больше 90 тысяч болельщиков – против «Интера» (3:3, 92 302 человека) и «Альмерии» (2:0, 92 605 фанатов).

Топ-10 клубов Европы по средней посещаемости в сезоне 2022/23 на данный момент таков:

1. «Барселона» (83 194 во время поединков чемпионата);

2. «Боруссия» Дортмунд (81 032);

3. «Бавария» (75 007);

4. «Манчестер Юнайтед» (74 184);

5. «Милан» (72 656);

6. «Интер» (72 080);

7. «Марсель» (62 136);

8. «Рома» (61 794);

9. «Шальке» (60 870);

10. «Арсенал» (60 135).

Показатель «Реала» в этом сезоне составляет 57 552 человека, а «Атлетико» – 54 507.