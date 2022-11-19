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«Барселона» — самый посещаемый клуб сезона в Европе

вчера, 14:55

«Барселона» — наиболее посещаемый клуб Европы в этом сезоне.

Два матча каталонцев в этом сезоне посетили больше 90 тысяч болельщиков – против «Интера» (3:3, 92 302 человека) и «Альмерии» (2:0, 92 605 фанатов).

Топ-10 клубов Европы по средней посещаемости в сезоне 2022/23 на данный момент таков:

1. «Барселона» (83 194 во время поединков чемпионата);

2. «Боруссия» Дортмунд (81 032);

3. «Бавария» (75 007);

4. «Манчестер Юнайтед» (74 184);

5. «Милан» (72 656);

6. «Интер» (72 080);

7. «Марсель» (62 136);

8. «Рома» (61 794);

9. «Шальке» (60 870);

10. «Арсенал» (60 135).

Показатель «Реала» в этом сезоне составляет 57 552 человека, а «Атлетико» – 54 507.

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Все комментарии
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
вчера в 21:33
Просто самый вмещаемый стадион в Европе.
DAD81
DAD81
вчера в 21:25
Дайте им всем наших депутатов-единороссов и по 5-7 тысяч ходить начнут.
Mark Avreliy
Mark Avreliy ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:12
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 20:48
    Даже если Барселона ничего не выграл , серевно остаётся великим клубом.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 20:41
    Ты живешь в Германии как я?
    протон
    протон
    вчера в 20:09
    У Дортмунда огромный стадион, у Шальке тоже неплохой. Эти города (Дортмунд и Гельзенкирхен) находятся в Рурской области, где полно болельщиков из рабочего класса, которые особенно болеют за Шальке. Там вообще в Руре много городов находятся. Так в Бохум, Гельзенкирхен, Эссен, Мюльхайм, Дуйсбург, Дюссельдорф в Крефельд можно проехать только на трамвае. Был раз на стадионе в Гельзенкирхене с внуком. Стадион был забит до отказа. Обратно в Эссен вернулись на трамвае.
    112910415
    112910415
    вчера в 19:30
    это Барса, господа !
    Мариарти77
    Мариарти77
    вчера в 17:52
    Интересно
    matrix333
    matrix333
    вчера в 17:22
    Все понятно. Барселона стала прекрасно играть
    RAYMАN
    RAYMАN
    вчера в 16:45
    Лига Европы их привлекает)))))
    ballak144
    ballak144 ответ dok66 (раскрыть)
    вчера в 16:33
    на сколько помню, там всегда аншлаг
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ dok66 (раскрыть)
    вчера в 16:22
    Тоже обратил на это внимание. Результаты не впечатляют, команду колбасит, а народ все равно ходит. Терпеливые болельщики у Дортмунда, ждут перемен.
    dok66
    dok66
    вчера в 16:16
    Барсе конечно респект . Но вот Дортмунд на втором месте - это интересно !
    Swift2005
    Swift2005 ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 16:12
    Потому что Барселона больше чем клуб!
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 15:53
    Барселона всегда больше интересует народ, чем мадридский клуб, который не входит в топ-10 по средней посещаемости. Кто-то скажет, что на Бернабеу ремонт идёт, но даже раньше он не всегда заполнялся, только во время класико или на самые важные матчи ЛЧ.
    Swift2005
    Swift2005
    вчера в 15:52, ред.
    Барселона самый посещаемый клуб Европы.
    Кристиано Кривлялду самый отстойный игрок Европы.
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 15:31
    Размеры стадиона делают своё дело 👌🏽 Плюс, много, что зависит и от того, сколько команд представляют один город.
    К примеру в Лондоне сразу 6 команд выступают в АПЛ (а всего 15 проф.команд) и у каждой команды свои болельщики.
    Мишка Бигдан
    Мишка Бигдан
    вчера в 15:29
    А где Зенит?В десятке должен быть!
    Elliada
    Elliada
    вчера в 15:20
    У Барселоны самый большой стадион в Европе, поэтому неудивительно. К тому же, Барселона туристический город. Когда смотришь матчи, там половина азиатов. Не думаю, что это население города.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 15:02
    У кого стадион больше, у того и зрителей больше.
    Гость
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