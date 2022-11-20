Впервые с 1978-го обладатель «Золотого мяча» не сыграет на чемпионате мира

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема не сыграет на чемпионате мира в Катаре из-за травмы.
Таким образом, впервые с ЧМ-1978 обладатель «Золотого мяча» пропустит главный турнир среди сборных.
Тогда форвард сборной Дании Аллан Симонсен (обладатель «Золотого мяча» 1977-го) не попал на чемпионат мира, потому что его национальная команда не прошла квалификацию. Победителем на том мундиале стала Аргентина, которая и принимала турнир.
А Пересу нужно паралельно с Эндриками искать напа, который поможет здесь и сейчас
Здоровья Бензема
А Пересу нужно паралельно с Эндриками искать напа, который поможет здесь и сейчас
Здоровья Бензема
Но надеюсь повезёт Аргентине. Верю в этот случай!
Но надеюсь повезёт Аргентине. Верю в этот случай!
PS А так по сути Бензема получил золотой мяч за полгода,
PS А так по сути Бензема получил золотой мяч за полгода,
понимают что в период с 2018 по 2022 (то есть 2019 и 2021) ЗМ были липовые
понимают что в период с 2018 по 2022 (то есть 2019 и 2021) ЗМ были липовые