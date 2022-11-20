Впервые с 1978-го обладатель «Золотого мяча» не сыграет на чемпионате мира

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вчера, 08:36

Нападающий «Реала» и сборной Франции не сыграет на чемпионате мира в Катаре из-за травмы.

Таким образом, впервые с ЧМ -1978 обладатель «Золотого мяча» пропустит главный турнир среди сборных.

Тогда форвард сборной Дании (обладатель «Золотого мяча» 1977-го) не попал на чемпионат мира, потому что его национальная команда не прошла квалификацию. Победителем на том мундиале стала Аргентина, которая и принимала турнир.