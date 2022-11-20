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Впервые с 1978-го обладатель «Золотого мяча» не сыграет на чемпионате мира

вчера, 08:36

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема не сыграет на чемпионате мира в Катаре из-за травмы.

Таким образом, впервые с ЧМ-1978 обладатель «Золотого мяча» пропустит главный турнир среди сборных.

Тогда форвард сборной Дании Аллан Симонсен (обладатель «Золотого мяча» 1977-го) не попал на чемпионат мира, потому что его национальная команда не прошла квалификацию. Победителем на том мундиале стала Аргентина, которая и принимала турнир.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 05:28
В прошлом сезоне Карим играл на износ
А Пересу нужно паралельно с Эндриками искать напа, который поможет здесь и сейчас
Здоровья Бензема
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:31
Интересно, чем там Франция занимается на тренировках? Уже второго игрока выбили из строя, после Нкунку. Как и свою сборную из числа фаворитов. Отсутствие Канте, Бензема, Погба, Нкунку это слишком. А что там с Дембеле, Диаби и т.д. Фекир за Францию играет? Что-то забыл я...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 14:17
Не повезло ему. Жаль, жаль, что не сыграет.
Но надеюсь повезёт Аргентине. Верю в этот случай!
pomor45
pomor45 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 13:56
Без него высветится другой - ещё лучше.
pomor45
pomor45
вчера в 13:55
Повезло мужику. Не будет повода дать противникам усомниться в справедливости присуждения ему золотого мяча.
амурец
амурец ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 13:27
По сути он получил его по заслугам в отличии от последних трёх лет
DXTK
DXTK
вчера в 13:07, ред.
я же говорю Поспешили с вручением золотого мяча, в конце года надо давать..... вот представте если ЧМ выиграла бы Бразилия то Винисиус (Реал) или Неймар (ПСЖ) мог ли бы на него претендовать, а если победила бы Аргентина то у Месси был бы еще один мячик.

PS А так по сути Бензема получил золотой мяч за полгода,
амурец
амурец
вчера в 12:38, ред.
И самое интересное не будет играть тот кто получил справедливо ЗМ так как все
понимают что в период с 2018 по 2022 (то есть 2019 и 2021) ЗМ были липовые
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:33
"Впервые"-это когда событие притягивается за уши к другому событию.
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 11:24
Жаль. И без него сборная Франции на этом ЧМ выступит сильно, но с Бензема смотрелась бы интереснее.
dok66
dok66
вчера в 11:22
Потеря для сборной Франции . Но Золотой то мяч все равно останется !
Знатог
Знатог
вчера в 11:10
Всё, Африканция приехала бензин кончился. Дании и Австралии проиграют с Тунисом почётная ничья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:26
Теперь и Холанд с Норвегией может пролетать мимо ЧМ. Если получит ЗМ, что вполне реально...
Elliada
Elliada ответ Penokkio (раскрыть)
вчера в 09:00
4 года назад они были моложе. Тогда не было одного Бензема. А сейчас уже несколько ключевых игроков
Penokkio
Penokkio ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 08:53
Без него уже Франция выиграла ЧМ в прошлый раз с потрясающей командной игрой от Жиру и атакующими действиями всех остальных))) тут важнее гораздо отсутствие Канте и Погба, без Бензема система бы справилась, без них уже будет тяжко...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:38
Без него сборной Франции мало что светит.
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