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Бразилия забила наибольшее число голов со штрафных на чемпионатах мира

вчера, 20:21

Бразилия является лидером по количеству голов со штрафных на чемпионатах мира с 1966 года (когда начали собирать данную статистику).

Бразильцы забили 13 мячей со штрафных на мундиалях. На втором месте по данному показателю находится сборная Германии (6 голов).

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:37
Тройка бразильцев впереди. Почему-то я думал, что англичане впереди ПО этим показателям
протон
протон
сегодня в 00:32
Интересно посмотреть статистику Бекхэма, Роберто Карлоса и Дель Пьеро с учетом штрафных в 20-м веке
протон
протон
сегодня в 00:31
Наибольшее количество голов со штрафных

Жуниньо — 77
Пеле — 70
Роналдиньо — 66
Виктор Легроталье — 66
Дэвид Бекхэм — 65
Диего Марадона — 62
Зико — 62
Рональд Куман — 60
Рожерио Сени — 59
Марселиньо Кариока — 59
Лионель Месси — 58
Криштиану Роналду — 56
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 22:33
13 голов хороший показатель.
ДСА
ДСА
вчера в 21:34
Кому-то делать было нечего - считать.
Wolverhampton
Wolverhampton ответ z6awje4kkta3 (раскрыть)
вчера в 21:05
РК туркам вроде бы тоже забивал в 2002.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:54
Это только прямыми ударами.
z6awje4kkta3
z6awje4kkta3 ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 20:47
Роналдиньо Симену, Р. Карлос Китаю в 2002-м
Знатог
Знатог
вчера в 20:39
Помню гол Зико в ворота Шотландии 1982. А ещё что? чето больше не помню.
drug01
drug01
вчера в 20:26
Надо будет иметь в виду играя с ними
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