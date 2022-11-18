Бразилия забила наибольшее число голов со штрафных на чемпионатах мира

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вчера, 20:21

Бразилия является лидером по количеству голов со штрафных на чемпионатах мира с 1966 года (когда начали собирать данную статистику).

Бразильцы забили 13 мячей со штрафных на мундиалях. На втором месте по данному показателю находится сборная Германии (6 голов).