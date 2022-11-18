Бразилия забила наибольшее число голов со штрафных на чемпионатах мира

Бразилия является лидером по количеству голов со штрафных на чемпионатах мира с 1966 года (когда начали собирать данную статистику).
Бразильцы забили 13 мячей со штрафных на мундиалях. На втором месте по данному показателю находится сборная Германии (6 голов).
Жуниньо — 77
Пеле — 70
Роналдиньо — 66
Виктор Легроталье — 66
Дэвид Бекхэм — 65
Диего Марадона — 62
Зико — 62
Рональд Куман — 60
Рожерио Сени — 59
Марселиньо Кариока — 59
Лионель Месси — 58
Криштиану Роналду — 56
Жуниньо — 77
Пеле — 70
Роналдиньо — 66
Виктор Легроталье — 66
Дэвид Бекхэм — 65
Диего Марадона — 62
Зико — 62
Рональд Куман — 60
Рожерио Сени — 59
Марселиньо Кариока — 59
Лионель Месси — 58
Криштиану Роналду — 56