Спортивный директор «Венеции»: «У Ваноли ментальность победителя»

Спортивный директор «Венеции» Александр Мента высказался о перспективах главного тренера команды .

У Паоло Ваноли ментальность победителя, и её он даёт «Венеции». Он один из лучших учеников Антонио Конте.

Не просто так Ваноли выиграл кубок со «Спартаком». Ему дали первый шанс, и он полностью им воспользовался. Он был чуть ли не единственный специалист, с кем мы постоянно общались. Ваноли надолго в «Венеции».

Уверен, что итальянец сделает из нашей команды отличный проект, и выведет её в Серию А. Мы думаем о победах и о возвращении в число топовых команд Италии. С каждым днём и неделей, с каждой победой Паоло Ваноли внушает игрокам и руководству уверенность в достижении этой цели.