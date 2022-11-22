Роналду: «Я люблю МЮ и болельщиков этого клуба – так будет всегда»

Нападающий сборной Португалии высказался об уходе из клуба.

После диалога с «Манчестер Юнайтед» мы договорились досрочно расторгнуть договор.

Я люблю МЮ и болельщиков этого клуба – так будет всегда. Но я чувствую, что мне пора искать новый вызов.

Желаю успехов команде во второй части сезона и в будущем.