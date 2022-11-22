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Роналду: «Я люблю МЮ и болельщиков этого клуба – так будет всегда»

вчера, 21:21

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался об уходе из клуба.

После диалога с «Манчестер Юнайтед» мы договорились досрочно расторгнуть договор.

Я люблю МЮ и болельщиков этого клуба – так будет всегда. Но я чувствую, что мне пора искать новый вызов.

Желаю успехов команде во второй части сезона и в будущем.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:02
Любить надо болельщиц, а не болельщиков.
Tex
Tex
сегодня в 01:31
Если учесть, с каким днищем в нападении Челси вошел в сезон, то не удивился бы, если Роналду стал бы много кратно более эффективным игроком в атаке, чем все так называемые нападающие... Броя - 1 гол в АПЛ, Обамеянг - 1 гол в этом сезоне АПЛ. Идеально!!!
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:32
Давайте думать о позитиве - эта сага закончилась, пусть теперь он и остальные ребята из его португальских одноклубников теперь будут думать только о футболе - и покажут сплоченную игру.
Уважаю его карьеру, его путь и то, что он дал футболу.
Удачи Рону, я как болельщик говорю ему только спасибо за всё, он легенда, кто бы что ни говорил.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:54
Иди в МЛС, там тебе сейчас самое место!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:21
Следующий его контракт будет сначало на полгода... Чтобы поиграть ещё в этом году в ЛЧ и посмотреть - попадёт ли этот клуб в ЛЧ на следующий год... Осталось найти потенциальную жертву...
Elliada
Elliada
вчера в 22:02
Скорее всего, балласт хотел уйти давно. Понял, что сдулся. Но покупателей не было. Сейчас, почти уверен, нашел клуб, поэтому дал интервью. У этого интервью было несколько целей: оправдать свою неудачную игру, привлечь к себе внимание и уйти из клуба.

Если бы он спокойно обсудил с руководством МЮ расторжение контракта, то, возможно, его заставили отработать весь контракт, а он не хотел сидеть на лавке или отпустили бы его, если бы он заплатил за свою свободу. Он не хотел сидеть на лавке и платить, поэтому пошел не подлость и дал интервью. Знал, что МЮ не потерпит такого оскорбления и расторгнет контракт.

Теперь балласт свободный агент, а значит, что будущий клуб подпишет его бесплатно (еще одна причина подлого интервью). Надеюсь, клуб будет за океаном
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 21:30
После ЧМ, думаю, будет понятно, где окажется КриРо. Ставлю на Спортинг или что-то из арабского мира. Он уже показал свое отношение - подавай только 90 минут в каждом матче. А в топовых клубах ему никто такое не даст. Даже в ПСЖ
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:26
Уверен, Рон дойдёт до мая в ЛЧ а Лео в марте всплывёт.
Nare
Nare ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:25
А этот аккаунт выиграл группу Заболотного в октябре! В январе ждать?
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