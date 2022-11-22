Роналду: «Я люблю МЮ и болельщиков этого клуба – так будет всегда»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался об уходе из клуба.
После диалога с «Манчестер Юнайтед» мы договорились досрочно расторгнуть договор.
Я люблю МЮ и болельщиков этого клуба – так будет всегда. Но я чувствую, что мне пора искать новый вызов.
Желаю успехов команде во второй части сезона и в будущем.
Если бы он спокойно обсудил с руководством МЮ расторжение контракта, то, возможно, его заставили отработать весь контракт, а он не хотел сидеть на лавке или отпустили бы его, если бы он заплатил за свою свободу. Он не хотел сидеть на лавке и платить, поэтому пошел не подлость и дал интервью. Знал, что МЮ не потерпит такого оскорбления и расторгнет контракт.
Теперь балласт свободный агент, а значит, что будущий клуб подпишет его бесплатно (еще одна причина подлого интервью). Надеюсь, клуб будет за океаном
Если бы он спокойно обсудил с руководством МЮ расторжение контракта, то, возможно, его заставили отработать весь контракт, а он не хотел сидеть на лавке или отпустили бы его, если бы он заплатил за свою свободу. Он не хотел сидеть на лавке и платить, поэтому пошел не подлость и дал интервью. Знал, что МЮ не потерпит такого оскорбления и расторгнет контракт.
Теперь балласт свободный агент, а значит, что будущий клуб подпишет его бесплатно (еще одна причина подлого интервью). Надеюсь, клуб будет за океаном