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Упамекано: «Это моя первая победа на ЧМ»

вчера, 08:37
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 1Логотип футбольный клуб АвстралияАвстралияМатч завершен

Защитник сборной Франции Дайотчанкуль Упамекано дал комментарий после победы над Австралией.

Я очень доволен. Это моя первая победа на ЧМ. Мы должны продолжать в том же духе. Отдохнем, чтобы быть готовыми к матчу с Данией.

Нам нужно было немного времени, чтобы вникнуть в ситуацию, но во втором тайме мы хорошо выступили. Мы забили больше голов, создали больше моментов.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:45
Имя и фамилия у него примерно как названия вулканов в Исландии.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 09:11
Здравствуйте.

Когда я понял, что у моих конкурентов несколько аккаунтов, а это я понял когда играл в группе Боброва В. прошлой осенью, и я создал несколько. Сначала не хотел, но потом подумал: как будто у твоего противника в перчатках металл, и ты хочешь выиграть честно. Ну вот, еще заметил несколько вещей, касательно нескольких аккаунтов, которые в конце месяца всегда выигрывали, что очень маловероятно, и задал себе вопрос: какого х*ена ты играешь с одного аккаунта? И вот у меня есть X аккаунты.

Теперь к главному: раньше тебе просто звонили из офиса СДЭК и ты шел и получал свой приз. В Ереване есть офис СДЭК, и адрес этого офиса видно админам. Мой номер телефона тоже заполнен, Ф.И.О тоже, все есть...

Если Вам нужен емейл, то я не помню все емайлы, которые привязаны к аккаунтам. Вы не говорили раньше, что они нужны для отправки писем. Теперь я в затруднительном положении, может и выиграю в ноябре, а емайлы не помню. Могу предлагать вот что: kenastree36@outlook.com, если проблема в этом, что я не получаю мои 2 худи и футболку, которые выиграл в сентябре, уже 2 месяца жду, то этот емайл предлагаю Вам за все аккаунты. Этот емайл работает, я буду редактировать адрес СДЭК в Ереване во всех аккаунтах, и этот емайл - kenastree36@outlook.com, если проблема в емайле. Но я не думаю, что проблема только в этом, я просто жду и жду, но терпение имеет предел.
shlomo
shlomo
вчера в 08:51
Думаю, что из группы выйдете, значит еще будут победы
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