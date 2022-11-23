Упамекано: «Это моя первая победа на ЧМ»

Защитник сборной Франции Дайотчанкуль Упамекано дал комментарий после победы над Австралией.
Я очень доволен. Это моя первая победа на ЧМ. Мы должны продолжать в том же духе. Отдохнем, чтобы быть готовыми к матчу с Данией.
Нам нужно было немного времени, чтобы вникнуть в ситуацию, но во втором тайме мы хорошо выступили. Мы забили больше голов, создали больше моментов.
Когда я понял, что у моих конкурентов несколько аккаунтов, а это я понял когда играл в группе Боброва В. прошлой осенью, и я создал несколько. Сначала не хотел, но потом подумал: как будто у твоего противника в перчатках металл, и ты хочешь выиграть честно. Ну вот, еще заметил несколько вещей, касательно нескольких аккаунтов, которые в конце месяца всегда выигрывали, что очень маловероятно, и задал себе вопрос: какого х*ена ты играешь с одного аккаунта? И вот у меня есть X аккаунты.
Теперь к главному: раньше тебе просто звонили из офиса СДЭК и ты шел и получал свой приз. В Ереване есть офис СДЭК, и адрес этого офиса видно админам. Мой номер телефона тоже заполнен, Ф.И.О тоже, все есть...
Если Вам нужен емейл, то я не помню все емайлы, которые привязаны к аккаунтам. Вы не говорили раньше, что они нужны для отправки писем. Теперь я в затруднительном положении, может и выиграю в ноябре, а емайлы не помню. Могу предлагать вот что: kenastree36@outlook.com, если проблема в этом, что я не получаю мои 2 худи и футболку, которые выиграл в сентябре, уже 2 месяца жду, то этот емайл предлагаю Вам за все аккаунты. Этот емайл работает, я буду редактировать адрес СДЭК в Ереване во всех аккаунтах, и этот емайл - kenastree36@outlook.com, если проблема в емайле. Но я не думаю, что проблема только в этом, я просто жду и жду, но терпение имеет предел.
Когда я понял, что у моих конкурентов несколько аккаунтов, а это я понял когда играл в группе Боброва В. прошлой осенью, и я создал несколько. Сначала не хотел, но потом подумал: как будто у твоего противника в перчатках металл, и ты хочешь выиграть честно. Ну вот, еще заметил несколько вещей, касательно нескольких аккаунтов, которые в конце месяца всегда выигрывали, что очень маловероятно, и задал себе вопрос: какого х*ена ты играешь с одного аккаунта? И вот у меня есть X аккаунты.
Теперь к главному: раньше тебе просто звонили из офиса СДЭК и ты шел и получал свой приз. В Ереване есть офис СДЭК, и адрес этого офиса видно админам. Мой номер телефона тоже заполнен, Ф.И.О тоже, все есть...
Если Вам нужен емейл, то я не помню все емайлы, которые привязаны к аккаунтам. Вы не говорили раньше, что они нужны для отправки писем. Теперь я в затруднительном положении, может и выиграю в ноябре, а емайлы не помню. Могу предлагать вот что: kenastree36@outlook.com, если проблема в этом, что я не получаю мои 2 худи и футболку, которые выиграл в сентябре, уже 2 месяца жду, то этот емайл предлагаю Вам за все аккаунты. Этот емайл работает, я буду редактировать адрес СДЭК в Ереване во всех аккаунтах, и этот емайл - kenastree36@outlook.com, если проблема в емайле. Но я не думаю, что проблема только в этом, я просто жду и жду, но терпение имеет предел.