Упамекано: «Это моя первая победа на ЧМ»

Защитник сборной Франции дал комментарий после победы над Австралией.

Я очень доволен. Это моя первая победа на ЧМ . Мы должны продолжать в том же духе. Отдохнем, чтобы быть готовыми к матчу с Данией.

Нам нужно было немного времени, чтобы вникнуть в ситуацию, но во втором тайме мы хорошо выступили. Мы забили больше голов, создали больше моментов.