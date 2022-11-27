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Япония не смогла забить в ворота Коста-Рики, нанеся 13 ударов

вчера, 15:27
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония0 : 1Логотип футбольный клуб Коста-РикаКоста-РикаМатч завершен

Сборная Коста-Рики обыграла команду Японии в матче чемпионата мира.

Япония нанесла 13 ударов в этом матче и не забила. Только против Греции в 2014 году (18 ударов; 0:0) японцы чаще били по воротам в матче чемпионата мира и не забивали.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:05
в шахматах этот гол называется коопматом - это когда игроки Японии пинали-пинали возле штрафной,отдали чужому, дали освободиться от опеки пешком ,вратарь вышел из ворот,и пустили. японцы будто хотели пропустить и сделали все для этого. Вратарь у япошек невысокий, вышел из ворот, словил парашютик
Komitas
Komitas
вчера в 17:18
Япония старалась очень, а забили гости.
VAN НELSING
VAN НELSING
вчера в 15:52
И такое бывает,это ведь игра,не всегда все летит в ворота.
Гость
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