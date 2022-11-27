Япония не смогла забить в ворота Коста-Рики, нанеся 13 ударов

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вчера, 15:27

Сборная Коста-Рики обыграла команду Японии в матче чемпионата мира.

Япония нанесла 13 ударов в этом матче и не забила. Только против Греции в 2014 году (18 ударов; 0:0) японцы чаще били по воротам в матче чемпионата мира и не забивали.