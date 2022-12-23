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Агент Жемалетдинова рассказал, как игрок восстанавливается после травмы

сегодня, 13:52

Футбольный агент Вадим Шпинёв рассказал, как проходит восстановление после травмы полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова:

До конца этой недели у Рифата проходит очередной цикл восстановительных и тренировочных мероприятий. Каждодневные тренировки в зале и реабилитационные процедуры. Он работает и готовится по индивидуальной программе. Здесь сложно говорить о прогнозах, но на январский сбор он вряд ли будет в общей группе. А с середины февраля мы очень надеемся, что он приступит к тренировкам со всеми.

Не надо форсировать в таких случаях, можно поспешить и получить рецидив. Есть план. Футболист с большим рвением весь объем тренировок выполняет. Он всегда на консультации с тренером и в контакте с докторами.

25-летний игрок получил травму ахилла в июне во время предсезонного сбора. Ориентировочный срок восстановления Жемалетдинова составит от 7 до 9 месяцев.

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drug01
drug01
сегодня в 13:56
Есть план и надо выдерживать, поиграть ещё успеет главное здоровье
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