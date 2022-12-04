Полузащитник «Краснодара» Черников успешно прооперирован в Германии

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сегодня, 12:20

Полузащитник «Краснодара» успешно перенёс операцию в одной из клиник Германии. Для него это уже вторая операция за последние месяцы.

22-летний футболист получил повреждение 3 сентября в игре с «Сочи» в 8-м туре РПЛ (2:1). Он неудачно подвернул ногу. У игрока был диагностирован разрыв связок голеностопа.

По информации, сейчас Черников уже в Краснодаре, где на базе клуба начал процесс восстановления, динамика — положительная. Футболист уже тренируется в зале. Ожидается, что он будет готов к зимним сборам команды.