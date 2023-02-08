Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияТурция. Супер-Лига 2022/2023

Агент Атсу опроверг информацию о спасении игрока

сегодня, 17:43

Полузащитник клуба «Хатайспор» Кристиан Атсу до сих пор не найден после ряда землетрясений в Турции. Об этом рассказал агент игрока Нана Сечере.

После сообщения от клуба о том, что Кристиана вытащили живым, мы пока не можем подтвердить местонахождение Кристиана.

Для его семьи это очень тяжело, и мы делаем все возможное, чтобы найти Кристиана. Официальные новости будут предоставляться по мере поступления новой информации. Пожалуйста, уважайте частную жизнь семьи в это тяжелое время и воздержитесь от распространения необоснованных новостей, так как это только затруднит поиски Кристиана.

Спасибо за все ваши молитвы и поддержку.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Умер тренер Мирослав Блажевич, приведший Хорватию к бронзе ЧМ-1998
Сегодня, 11:22
Вратарь турецкого клуба погиб из-за землетрясения
Вчера, 21:13
У тренера турецкого клуба из-за землетрясения погибло 15 родственников
Вчера, 11:19
Бывшего игрока «Челси» спасли из-под завалов в Турции после землетрясения
Вчера, 10:23
Президент «Малатияспора» опроверг информацию о гибели вратаря команды
06 февраля
В Турции под завалами погиб футболист
06 февраля
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:35
Да поможет АЛЛАХ Турции!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:55
Может среди раненных, вон их сколько почти 60 тыс.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:36
Даст Бог, всё закончится хорошо...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 