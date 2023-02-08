Агент Атсу опроверг информацию о спасении игрока

Полузащитник клуба «Хатайспор» до сих пор не найден после ряда землетрясений в Турции. Об этом рассказал агент игрока Нана Сечере.

После сообщения от клуба о том, что Кристиана вытащили живым, мы пока не можем подтвердить местонахождение Кристиана.

Для его семьи это очень тяжело, и мы делаем все возможное, чтобы найти Кристиана. Официальные новости будут предоставляться по мере поступления новой информации. Пожалуйста, уважайте частную жизнь семьи в это тяжелое время и воздержитесь от распространения необоснованных новостей, так как это только затруднит поиски Кристиана.

Спасибо за все ваши молитвы и поддержку.