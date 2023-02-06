В Турции под завалами погиб футболист

Вратарь клуба «Малатияспор» Ахмет Тюркаслан погиб под завалами в Турции после землетрясения.
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Жену голкипера «Малатияспора» ранее вытащили из-под завалов, она осталась жива. Девушка указала предположительное местоположение своего супруга, однако спасти его не удалось.
Иногда жизнь бывает худшим драматургом: ещё вчера Кристиан Атсу забивал победный гол на 97-й минуте в матче чемпионата Турции с Касымпашой, а Волкан Демирель и тысячи болельщиков Хатайспора сходили с ума от радости
Сегодня Волкан Демирель в слезах умоляет весь мир помочь с разбором завалов, под которыми находится и Кристиан Атсу – о его судьбе, как и о тысячах других в Хатае, ничего неизвестно.....
Дай Бог, чтобы многие были найдены и живы!!!!!!!!
Иногда жизнь бывает худшим драматургом: ещё вчера Кристиан Атсу забивал победный гол на 97-й минуте в матче чемпионата Турции с Касымпашой, а Волкан Демирель и тысячи болельщиков Хатайспора сходили с ума от радости
Сегодня Волкан Демирель в слезах умоляет весь мир помочь с разбором завалов, под которыми находится и Кристиан Атсу – о его судьбе, как и о тысячах других в Хатае, ничего неизвестно.....
Дай Бог, чтобы многие были найдены и живы!!!!!!!!
Пострадавшим здоровья.
Пострадавшим здоровья.