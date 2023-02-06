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ГлавнаяНовостиПроисшествияТурция. Первая лига 2022/2023

В Турции под завалами погиб футболист

сегодня, 16:00

Вратарь клуба «Малатияспор» Ахмет Тюркаслан погиб под завалами в Турции после землетрясения.

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Жену голкипера «Малатияспора» ранее вытащили из-под завалов, она осталась жива. Девушка указала предположительное местоположение своего супруга, однако спасти его не удалось.

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shlomo
shlomo
сегодня в 16:39
После землятрясения под завалами в турецком городе Хатай находятся 14 волейболисток главной местной команды, а также экс-полузащитник сборной Ганы Кристиан Атсу, который выступает за «Хатайспор». Также без вести пропали до 40 борцов местных клубов.

Иногда жизнь бывает худшим драматургом: ещё вчера Кристиан Атсу забивал победный гол на 97-й минуте в матче чемпионата Турции с Касымпашой, а Волкан Демирель и тысячи болельщиков Хатайспора сходили с ума от радости

Сегодня Волкан Демирель в слезах умоляет весь мир помочь с разбором завалов, под которыми находится и Кристиан Атсу – о его судьбе, как и о тысячах других в Хатае, ничего неизвестно.....

Дай Бог, чтобы многие были найдены и живы!!!!!!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:25
На видеоролике кошмар - дом - другой качнулся и на землю, некоторые - "Как вкопанные"
Пострадавшим здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:05
Все мы под Богом ходим...
Гость
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