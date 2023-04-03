«Арсенал» готов предложить двух футболистов, чтобы подписать Влаховича

«Арсенал» намерен подписать нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.
«Канониры» следят за сербом с прошлого лета, однако высокая трансферная стоимость Влаховича их отталкивает. Лондонцы готовы отдать двух футболистов, чтобы заплатить туринскому клубу меньше. Речь о нападающем Николя Пепе и полузащитнике Граните Джаке.
Сербский нападающий может также уйти в клуб из Испании.
Кальчиомеркате это вообще что за ресурс такой?! Они во время зимнего ТО писали, что Арсенал готов отпустить Габриэля(тот что защитник) в Ювентус за 26 млн€....
Так что оби новости полный бред! Я был бы не против, если вместо Тирни которого очень желает подписать Ньюкасл, мы взяли бы Тео, но во-первых он один из лидеров Милана, а во-вторых даже если Милан и решит продать Тео, то сумма будет не маленькая, а у нас бюджет не резиновый....
Кальчиомеркате это вообще что за ресурс такой?! Они во время зимнего ТО писали, что Арсенал готов отпустить Габриэля(тот что защитник) в Ювентус за 26 млн€....
Так что оби новости полный бред! Я был бы не против, если вместо Тирни которого очень желает подписать Ньюкасл, мы взяли бы Тео, но во-первых он один из лидеров Милана, а во-вторых даже если Милан и решит продать Тео, то сумма будет не маленькая, а у нас бюджет не резиновый....