«Арсенал» готов предложить двух футболистов, чтобы подписать Влаховича

1680538438

вчера, 19:13

«Арсенал» намерен подписать нападающего «Ювентуса» .

«Канониры» следят за сербом с прошлого лета, однако высокая трансферная стоимость Влаховича их отталкивает. Лондонцы готовы отдать двух футболистов, чтобы заплатить туринскому клубу меньше. Речь о нападающем и полузащитнике .

Сербский нападающий может также уйти в клуб из Испании.