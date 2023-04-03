Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Арсенал» готов предложить двух футболистов, чтобы подписать Влаховича

вчера, 19:13

«Арсенал» намерен подписать нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.

«Канониры» следят за сербом с прошлого лета, однако высокая трансферная стоимость Влаховича их отталкивает. Лондонцы готовы отдать двух футболистов, чтобы заплатить туринскому клубу меньше. Речь о нападающем Николя Пепе и полузащитнике Граните Джаке.

Сербский нападающий может также уйти в клуб из Испании.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с Фримпонгом
Сегодня, 11:33
Слухи«Барселона» и «Атлетико» следят за хавбеком сборной Японии
Сегодня, 10:59
Слухи«Ливерпуль» летом хочет подписать полузащитника «Саутгемптона»
Сегодня, 09:48
СлухиНесколько футболистов могут покинуть «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 23:27
СлухиНападающий «Эвертона» может продолжить карьеру в «Арсенале»
Вчера, 18:53
Слухи«Арсенал» хочет купить защитника «Милана»
Вчера, 18:37
Сортировать
Все комментарии
wattman
wattman
вчера в 22:45
Бред. Джака - лидер Арсенала. Он уйдет сам. Влахович нафиг Арсеналу не нужен
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:33
Бредятина полная! Джака основной игрок и лидер команды! Артета очень ценит швейцарца, который в этом сезоне выдает просто шикарную игру! Так что Пепе еще вполне возможно, но без Джаки точно! Еще ниже есть новость, что Парти и Зинченко хотят обменять на Тео Эрнандеса....тут я долго смеялся))) двух основных игроков, но одного пусть даже и вполне сильного игрока....юмористы)
Кальчиомеркате это вообще что за ресурс такой?! Они во время зимнего ТО писали, что Арсенал готов отпустить Габриэля(тот что защитник) в Ювентус за 26 млн€....
Так что оби новости полный бред! Я был бы не против, если вместо Тирни которого очень желает подписать Ньюкасл, мы взяли бы Тео, но во-первых он один из лидеров Милана, а во-вторых даже если Милан и решит продать Тео, то сумма будет не маленькая, а у нас бюджет не резиновый....
alexgurzan
alexgurzan ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:40
Нужны ссылки, ваши имена видимо содержат символы разных языков.
shlomo
shlomo ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 19:38
Поправьте пожалуйста... harut, Борислав, Волхв, Добрыня.....
84ytvrabg2hy
84ytvrabg2hy
вчера в 19:34
У него есть выбор где ему лучше играть, он не будет пока спешить
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:30
Я думаю что в АПЛ бы он смог заиграть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 