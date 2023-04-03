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Берлускони надеется, что Мбаппе или Холанд перейдут в «Милан»

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Zhgoon
Zhgoon
вчера в 23:36
Ну, такое возможно только если какие-нибудь арабы купят клуб и накачают его деньгами. Иначе «Милан» сейчас даже зарплату папе Мбаппе не может платить.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:43
Конечно,Милан сильно уважаю,давно за этим клубом слежу,но такой переход маловероятен,ксожалению!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:01
Берут меня смутные сомнения, что такое случится в ближайшем будущем
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:48
А ему какое дело до Милана? В Монцу надо звать.
протон
протон
вчера в 18:28
Ну если Мбаппе так активно будет и дальше зарабатывать, то скорее сам купит Милан, нежели перейдёт туда
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 18:15
Думаю что даже на "пенсии" они не перейдут... на заработки есть куда податься.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:06
На закате карьеры может и перейдут
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 18:05, ред.
Не знаю куда, но Мбаппе точно нужно уходить из ПСЖ в этом сезоне, он там "затухает". Нужен новый вызов, хотя бы на сезон, пусть даже это будет "Милан" если они найдут деньги на такой трансфер (если не удастся договориться с Реалом). Причем возможно команда типа Милана и больше пойдет ему на пользу, чем условный Реал. Чтобы расти, а расти ему есть куда, ему нужна крепкая команда из верхней части таблицы, способная бороться за чемпионство, но это не должен быть доминант, чтобы не было расслабленности.
Вроде бы по статистике у него все отлично: 25 матчей - 19 голов (в чемпионате), но первые 7 голов были забиты в первых 5 матчах.
Ну а Холланду идти сейчас в Милан, находясь в такой форме, точно не вариант.
alexgurzan
alexgurzan ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 17:57, ред.
Добавил.
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:54, ред.
Хорошие у него мечты, всё возможно, но это влетит в копеечку. Будут у него играть в Монце вдвоём, тем более они то знают какие он бонусы даёт команде. Придётся им немного игроков продать, чтобы их себе взять, а именно всю команду, вратаря может оставить. Зато как будет счастлив, Берлускони, за ними же будущее.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:37
Лет через 10.
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