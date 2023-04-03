Берлускони надеется, что Мбаппе или Холанд перейдут в «Милан»

Президент «Монцы» и экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони рассказал, каких футболистов хотел бы видеть в своем бывшем клубе.
Холанда или Мбаппе. Они – настоящее и будущее футбола.
«Россонери» занимают 3-е место в Серии А.
Президент «Монцы» и экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони рассказал, каких футболистов хотел бы видеть в своем бывшем клубе.
Холанда или Мбаппе. Они – настоящее и будущее футбола.
«Россонери» занимают 3-е место в Серии А.
Вроде бы по статистике у него все отлично: 25 матчей - 19 голов (в чемпионате), но первые 7 голов были забиты в первых 5 матчах.
Ну а Холланду идти сейчас в Милан, находясь в такой форме, точно не вариант.
Вроде бы по статистике у него все отлично: 25 матчей - 19 голов (в чемпионате), но первые 7 голов были забиты в первых 5 матчах.
Ну а Холланду идти сейчас в Милан, находясь в такой форме, точно не вариант.