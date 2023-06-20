Агент Оздоева подтвердил интерес клуба «Фатих Карагюмрюк» к Кокорину

Агент полузащитника команды «Фатих Карагюмрюк» Анзор Гаргаев высказался об информации про интерес турецкого клуба к нападающему , который сезон 2022/23 провёл на правах аренды из «Фиорентины» за кипрский «Арис».

Подтверждаю, что у «Фатиха» есть интерес к Кокорину. Клуб хочет его заполучить. Зная футбольную ситуацию Кокорина, что у него действующий контракт с «Фиорентиной», тут действуют по принципу «не навредить». Возможно, его отпустят в «Фиорентине», сохраняя контракт или разорвут с выплатой контракта. Но предложение у «Фатиха» есть.

Могу сказать, что Кокорин подходит под стилистику игры «Фатиха». Они играют в зрелищный, атакующий и созидательный футбол. Много контролируют мяч, готовят атаки. Александр здорово бы смотрелся в этой команде и усилил бы её. «Фатих» вдумчиво подходит к каждому футболисту и кандидатуре. Они знают его футбольные возможности. С их стороны это хороший выбор. Но дальше переговоры.