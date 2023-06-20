Агент Оздоева подтвердил интерес клуба «Фатих Карагюмрюк» к Кокорину

Агент полузащитника команды «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев высказался об информации про интерес турецкого клуба к нападающему Александру Кокорину, который сезон 2022/23 провёл на правах аренды из «Фиорентины» за кипрский «Арис».
Подтверждаю, что у «Фатиха» есть интерес к Кокорину. Клуб хочет его заполучить. Зная футбольную ситуацию Кокорина, что у него действующий контракт с «Фиорентиной», тут действуют по принципу «не навредить». Возможно, его отпустят в «Фиорентине», сохраняя контракт или разорвут с выплатой контракта. Но предложение у «Фатиха» есть.
Могу сказать, что Кокорин подходит под стилистику игры «Фатиха». Они играют в зрелищный, атакующий и созидательный футбол. Много контролируют мяч, готовят атаки. Александр здорово бы смотрелся в этой команде и усилил бы её. «Фатих» вдумчиво подходит к каждому футболисту и кандидатуре. Они знают его футбольные возможности. С их стороны это хороший выбор. Но дальше переговоры.
Ээээ, сначала Кокорин должен рассмотреть возможности Фатиха в плане песочка, моря, шезлонгов и коктейлей, хотя, пляж «Тру-Блю-Бич» - один из известнейших пляжей Стамбула на Мраморном море, в «азиатской» части, так что пока все и не плохо....:)))
Ну а так что, кроме шуток, Кокоше надо все-таки подумать. Кипрские клубы выходили из групп ЛЧ и Лиги Европы. Отнимали очки и обыгрывали серьезные клубы. Смотрю сейчас таблицу кэфов УЕФА чемпионат Кипра вижу его выше польского, шведского, венгерского, румынского, болгарского. На мой непрофессиональный взгляд, надо на Кипре продолжать, раз уж так поперло.
Ээээ, сначала Кокорин должен рассмотреть возможности Фатиха в плане песочка, моря, шезлонгов и коктейлей, хотя, пляж «Тру-Блю-Бич» - один из известнейших пляжей Стамбула на Мраморном море, в «азиатской» части, так что пока все и не плохо....:)))
Ну а так что, кроме шуток, Кокоше надо все-таки подумать. Кипрские клубы выходили из групп ЛЧ и Лиги Европы. Отнимали очки и обыгрывали серьезные клубы. Смотрю сейчас таблицу кэфов УЕФА чемпионат Кипра вижу его выше польского, шведского, венгерского, румынского, болгарского. На мой непрофессиональный взгляд, надо на Кипре продолжать, раз уж так поперло.