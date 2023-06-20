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Агент Оздоева подтвердил интерес клуба «Фатих Карагюмрюк» к Кокорину

вчера, 16:57

Агент полузащитника команды «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев высказался об информации про интерес турецкого клуба к нападающему Александру Кокорину, который сезон 2022/23 провёл на правах аренды из «Фиорентины» за кипрский «Арис».

Подтверждаю, что у «Фатиха» есть интерес к Кокорину. Клуб хочет его заполучить. Зная футбольную ситуацию Кокорина, что у него действующий контракт с «Фиорентиной», тут действуют по принципу «не навредить». Возможно, его отпустят в «Фиорентине», сохраняя контракт или разорвут с выплатой контракта. Но предложение у «Фатиха» есть.

Могу сказать, что Кокорин подходит под стилистику игры «Фатиха». Они играют в зрелищный, атакующий и созидательный футбол. Много контролируют мяч, готовят атаки. Александр здорово бы смотрелся в этой команде и усилил бы её. «Фатих» вдумчиво подходит к каждому футболисту и кандидатуре. Они знают его футбольные возможности. С их стороны это хороший выбор. Но дальше переговоры.

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Все комментарии
Doping87
Doping87 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 08:18, ред.
Более унылого зрелища, чем чемпионат Кипра представить сложно. 6 месяцев подряд как-то приходилось смотреть эту чепуху...
112910415
112910415
вчера в 18:46
от добра добра не ищут !
Кипр его дом !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:48
Пусть Кокорину хоть с этим повезёт!
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:28
Его уровень Кипр
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:26
Не будет он играть
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:26
Возможно это не последнее предложение Какорину, и скоро последуют от других клубов ...
shlomo
shlomo
вчера в 17:22, ред.
Фатих Карагюмрюк Кокорина - звучит как болезнь. Звучит как будто турецкая женщина вышла замуж за Кокорина и взяла его фамилию....:)))

Ээээ, сначала Кокорин должен рассмотреть возможности Фатиха в плане песочка, моря, шезлонгов и коктейлей, хотя, пляж «Тру-Блю-Бич» - один из известнейших пляжей Стамбула на Мраморном море, в «азиатской» части, так что пока все и не плохо....:)))

Ну а так что, кроме шуток, Кокоше надо все-таки подумать. Кипрские клубы выходили из групп ЛЧ и Лиги Европы. Отнимали очки и обыгрывали серьезные клубы. Смотрю сейчас таблицу кэфов УЕФА чемпионат Кипра вижу его выше польского, шведского, венгерского, румынского, болгарского. На мой непрофессиональный взгляд, надо на Кипре продолжать, раз уж так поперло.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:18, ред.
Да наврядли он туда согласиться перейти. Там его точно ждёт табуретка , но только уже по его наглой рыжей морде !) Там такое поведение не прокатит, да и играть нужно . Это ему не на Кипре на полуспущенных играть !)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:02
Это уже будет очень интересно посмотреть Кокорина в Турции и в таком клубе!
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