Неймар может остаться в ПСЖ, если команду возглавит Энрике

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вчера, 10:59

Нападающий может продолжить карьеру в ПСЖ .

По информации L’Équipe, такой вариант возможен в случае назначения в парижский клуб тренера , под руководством которого форвард играл в «Барселоне» с 2014 по 2017 год, дважды став чемпионом Испании, а также выиграв Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед».