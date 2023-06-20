Неймар может остаться в ПСЖ, если команду возглавит Энрике

Нападающий Неймар может продолжить карьеру в ПСЖ.
По информации L’Équipe, такой вариант возможен в случае назначения в парижский клуб тренера Луиса Энрике, под руководством которого форвард играл в «Барселоне» с 2014 по 2017 год, дважды став чемпионом Испании, а также выиграв Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед».
9 лет назад Неймар был быстр, креативен, непредсказуем и амбициозен..
6 сезонов в "Лень-Лиге" сделали своё дело....
Нужен ли он Энрике, если он затеял реконструкцию....вопрос.
9 лет назад Неймар был быстр, креативен, непредсказуем и амбициозен..
6 сезонов в "Лень-Лиге" сделали своё дело....
Нужен ли он Энрике, если он затеял реконструкцию....вопрос.