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Неймар может остаться в ПСЖ, если команду возглавит Энрике

вчера, 10:59

Нападающий Неймар может продолжить карьеру в ПСЖ.

По информации L’Équipe, такой вариант возможен в случае назначения в парижский клуб тренера Луиса Энрике, под руководством которого форвард играл в «Барселоне» с 2014 по 2017 год, дважды став чемпионом Испании, а также выиграв Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 14:51
Согласен, не превзошел того же зубастика
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:32
И этого человека называли наследником Пеле...
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:30
Лучше бы в Саудовскую Аравию
drug01
drug01
вчера в 12:26
Пожалуй у него выхода нет, он не кому не нужен!!!
Alex12357
Alex12357
вчера в 11:42
Вот что такое ЖАБА !!!При любом удобном случае вы готовы оскорбить Неймара,вам нравятся Африканские лодыри ,это ваше право ,как вас бесит благополучие и умение -НЕЙМАРА!!!Действуй Неймар как считаешь нужным!!!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:18
Междуусобчик между Неймаром и Мбаппе продолжится... Factos..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:15
Надо позволить этому клоуну самому набирать себе партнёров в команду...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:03, ред.
Опять междусобойчик....
9 лет назад Неймар был быстр, креативен, непредсказуем и амбициозен..
6 сезонов в "Лень-Лиге" сделали своё дело....
Нужен ли он Энрике, если он затеял реконструкцию....вопрос.
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