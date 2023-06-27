Российский полузащитник «Вильярреала» может покинуть клуб

Владимир Парусов, первый тренер полузащитника «Вильярреала» Никиты Иосифова, не исключил вариант с уходом российского игрока из клуба.
Никита Иосифов близок к уходу из «Вильярреала»? Всё возможно. Есть вариант, что Никита уйдёт из испанского клуба. Сейчас много нюансов, почему Иосифов может покинуть «Вильярреал», но это надо спрашивать у самого игрока. В приоритете у футболиста не Россия, он хочет остаться играть в Европе.
В прошлом сезоне Иосифов провёл 13 матчей за вторую команду, отметился 1 голом. Контракт 22-летнего футболиста действует до лета 2026 года.
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