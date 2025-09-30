  • Поиск
«Челси» – «Бенфика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 09:53
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Челси» – «Бенфика», который состоится 30 сентября 2025 года.

«Челси»

«Челси» провел очень слабый сентябрь, хотя перспективы у клуба были очень неплохие. Несколько игроков получили травмы и возможно это повлияло на неудовлетворительные результаты. В домашней игре с «Бенфикой» коллектив является фаворитом, однако «орлов» во главе с Жозе Моуриньо не стоит недооценивать. Все-таки возвращение на «Стемфорд-Бридж» для португальского специалиста не просто рядовой поединок.

27 сентября «Челси» на своем поле уступил «Брайтону» (1:3). а 20 числа проиграл и «Манчестер Юнайтед» на выезде (1:2).

«Бенфика»

«Бенфика» по мнению большинства экспертов «начудила» в первом туре больше всех и остается сейчас с нулем набранных баллов лишь по своей вине. Выездная игра с «Челси», который также не набирал очков, станет поединком выживание, ведь проигравший клуб останется на дне турнирной таблицы, пока большая часть соседей наберет первые очки и получат заряд уверенности и позитива.

26 сентября «Бенфика» обыграла на своем поле «Жил Висенте» (2:1), а 23 числа разошлась миром с «Риу Аве» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Челси» – 1.65
  • Ничья – 4.1
  • Победит «Бенфика» – 5.4

Статистика

  • «Челси» проиграл три из пяти последних матчей во всех турнирах
  • «Бенфика» выиграла пять из шести последних выездных поединков
  • Три последние встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что несмотря на большое количество травм, у хозяев найдутся ресурсы одолеть в 1-2 мяча соперника из Португалии.

 
