«Челси» – «Бенфика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759215193

сегодня, 09:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Челси» – «Бенфика», который состоится 30 сентября 2025 года.

«Челси»

«Челси» провел очень слабый сентябрь, хотя перспективы у клуба были очень неплохие. Несколько игроков получили травмы и возможно это повлияло на неудовлетворительные результаты. В домашней игре с «Бенфикой» коллектив является фаворитом, однако «орлов» во главе с Жозе Моуриньо не стоит недооценивать. Все-таки возвращение на «Стемфорд-Бридж» для португальского специалиста не просто рядовой поединок.

27 сентября «Челси» на своем поле уступил «Брайтону» (1:3). а 20 числа проиграл и «Манчестер Юнайтед» на выезде (1:2).

«Бенфика»

«Бенфика» по мнению большинства экспертов «начудила» в первом туре больше всех и остается сейчас с нулем набранных баллов лишь по своей вине. Выездная игра с «Челси», который также не набирал очков, станет поединком выживание, ведь проигравший клуб останется на дне турнирной таблицы, пока большая часть соседей наберет первые очки и получат заряд уверенности и позитива.

26 сентября «Бенфика» обыграла на своем поле «Жил Висенте» (2:1), а 23 числа разошлась миром с «Риу Аве» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Челси» – 1.65

Ничья – 4.1

Победит «Бенфика» – 5.4

Статистика

«Челси» проиграл три из пяти последних матчей во всех турнирах

«Бенфика» выиграла пять из шести последних выездных поединков

Три последние встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что несмотря на большое количество травм, у хозяев найдутся ресурсы одолеть в 1-2 мяча соперника из Португалии.