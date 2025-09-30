«Карабах» – «Копенгаген»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1759216080

сегодня, 10:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Карабах» – «Копенгаген», который состоится 1 октября 2025 года.

«Карабах»

«Карабах» стал главным открытием первого тура Лиги чемпионов, ведь никто не верил в победу над «Бенфикой». Теперь команде главное не расслабляться и продолжать набирать баллы, чтобы иметь шансы на плей-офф, ведь мало кто думал, что клуб из Азербайджана будет сильно на него претендовать. Ничья не станет трагедией, но в этом матче при хорошо сложившихся обстоятельствах можно замахнуться и на три очка.

26 сентября «Карабах» обыграл «Габалу» (2:0), а 21 числа на выезде разгромил «Араз» (5:0).

«Копенгаген»

«Копенгаген» вряд ли доволен ничьей в первой игре Лиги чемпионов, ведь мог победить, однако результат на табло. Теперь датская команда едет в Азербайджан и соперника наверняка опасается его после матча в Лиссабоне. Гости рассчитывают на очки и будут за них бороться до финального свистка, поэтому на поле будет интересно, и зрители не останутся равнодушными к такому футболу.

27 сентября «Копенгаген» на выезде оказался сильнее «Сеннерьюск» (2:1), а ранее одолел «Лонгбю» (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Карабах» – 2.65

Ничья – 3.5

Победит «Копенгаген» – 2.55

Статистика

Пять из шести последних матчей «Копенгагена» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Карабах» выиграл пять из шести последних выездных поединков

Команды обменялись домашними победами в двух последних встречах

Прогноз

Поставить на победу «Карабаха», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.65. Команда на подъеме и на своем стадионе при поддержке болельщиков, она наверняка сможет создать проблемы «Копенгагену».