«Юнион Сент-Жиллуаз» – «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759216806

сегодня, 10:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Юнион Сент-Жиллуаз» – «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 1 октября 2025 года.

«Юнион Сент-Жиллуаз»

Чемпион Бельгии удивил многих, обыграв ПСВ в первом матче и уже набрал три пункта. Команда не имеет большого опыта в еврокубках, но старается набирать очки и даже имеет неплохие шансы добиться хорошего результата во втором туре. В домашней игре с «Ньюкасл Юнайтед» от хозяев ждут набранных очков, которые позволят войти в первую десятку турнирной таблицы в случае победы.

27 сентября «Юнион Сент-Жиллуаз» обыграл на своем поле «Вестерло» (2:0), а 21 числа на выезде одолела «Генк» (2:1).

«Ньюкасл Юнайтед»

«Ньюкасл Юнайтед» старался достойно выглядеть на фоне «Барселоны» в первой игре, но очков набрать не удалось. В поединке второго тура «сорок» ждет очень непростой выезд, где победить будет сложно, а проигрыш очень ухудшит ситуацию для представителя АПЛ , заставив его бороться с командами на дне турнирной таблицы. Матч не имеет яркой вывески, но вряд ли уступит другим в своей зрелищности.

28 сентября «Ньюкасл Юнайтед» проиграл на своем поле «Арсеналу» (1:2), а 24 числа крупно обыграл «Бредфорд Сити» (4:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Юнион Сент-Жиллуаз» – 3.5

Ничья – 3.75

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 2

Статистика

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл четыре последних домашних матча подряд и не пропустил ни одного мяча

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах

Прогноз

Поставить на победу хозяев, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.5. В первом туре бельгийский чемпион уже показал всем, что его недооценивают и теперь на своем поле коллектив имеет шансы набрать еще три очка.