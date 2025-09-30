«Юнион Сент-Жиллуаз» – «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Юнион Сент-Жиллуаз» – «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 1 октября 2025 года.
«Юнион Сент-Жиллуаз»
Чемпион Бельгии удивил многих, обыграв ПСВ в первом матче и уже набрал три пункта. Команда не имеет большого опыта в еврокубках, но старается набирать очки и даже имеет неплохие шансы добиться хорошего результата во втором туре. В домашней игре с «Ньюкасл Юнайтед» от хозяев ждут набранных очков, которые позволят войти в первую десятку турнирной таблицы в случае победы.
27 сентября «Юнион Сент-Жиллуаз» обыграл на своем поле «Вестерло» (2:0), а 21 числа на выезде одолела «Генк» (2:1).
«Ньюкасл Юнайтед»
«Ньюкасл Юнайтед» старался достойно выглядеть на фоне «Барселоны» в первой игре, но очков набрать не удалось. В поединке второго тура «сорок» ждет очень непростой выезд, где победить будет сложно, а проигрыш очень ухудшит ситуацию для представителя АПЛ, заставив его бороться с командами на дне турнирной таблицы. Матч не имеет яркой вывески, но вряд ли уступит другим в своей зрелищности.
28 сентября «Ньюкасл Юнайтед» проиграл на своем поле «Арсеналу» (1:2), а 24 числа крупно обыграл «Бредфорд Сити» (4:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Юнион Сент-Жиллуаз» – 3.5
- Ничья – 3.75
- Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 2
Статистика
- «Ньюкасл Юнайтед» выиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл четыре последних домашних матча подряд и не пропустил ни одного мяча
- Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах
Прогноз
Поставить на победу хозяев, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.5. В первом туре бельгийский чемпион уже показал всем, что его недооценивают и теперь на своем поле коллектив имеет шансы набрать еще три очка.