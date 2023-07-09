Люка Эрнандес стал игроком ПСЖ

Защитник Люка Эрнандес стал игроком «Пари Сен-Жермен».
Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на 5 лет.
Француз с лета 2019 года выступал за «Баварию», перейдя из «Атлетико».
Защитник Люка Эрнандес стал игроком «Пари Сен-Жермен».
Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на 5 лет.
Француз с лета 2019 года выступал за «Баварию», перейдя из «Атлетико».
зарплата ,около двадцати в год!!! В любом случае поздравляю болельщиков,и сам клуб,с тем,что они избавилися от такого игрока,баварцы отмылися,с помощью трансфера корейца Кима,думаю,это будет удачный обмен,а испанец пусть достается,этим,из ПСЖ(идиотам)!!!!
зарплата ,около двадцати в год!!! В любом случае поздравляю болельщиков,и сам клуб,с тем,что они избавилися от такого игрока,баварцы отмылися,с помощью трансфера корейца Кима,думаю,это будет удачный обмен,а испанец пусть достается,этим,из ПСЖ(идиотам)!!!!