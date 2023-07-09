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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыФранция. Лига 1 2023/2024

Люка Эрнандес стал игроком ПСЖ

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Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 17:35
Игрок хороший, но слишком травматичный
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:02
Зато он поучавствовал в шикарном походе Баварии на Камп Ноу 2-8
zooveterinar
zooveterinar ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 16:31
Спроси,у дураков из ПСЖ!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:30
Один,из жутких,убыточных,позорный и очень дорогой трансфер был ,для Баварии,когда ,они подписали в свое время Эрнандеса,он оказался,ксожалению не нужный болезненный,вечно травмированный ,и внимание стоимость его тогда составляла что-то почти или восемьдесят лямов,или около того,а
зарплата ,около двадцати в год!!! В любом случае поздравляю болельщиков,и сам клуб,с тем,что они избавилися от такого игрока,баварцы отмылися,с помощью трансфера корейца Кима,думаю,это будет удачный обмен,а испанец пусть достается,этим,из ПСЖ(идиотам)!!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:27
Зачем он им нужен? За всю свою карьеру он ни разу полноценного сезона не смог отыграть..
dadrail
dadrail
вчера в 15:26
Хороший контракт ему дали... значит надолго в Париже обоснуется...
drug01
drug01
вчера в 15:21
Проверим этого игрока в деле, новый тренер новый состав
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