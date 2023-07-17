ПСЖ готов отдать Симонса «Тоттенхэму» в рамках сделки по Кейну

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вчера, 12:16

ПСЖ намерен приобрести нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, полузащитника «Манчестер Сити» и футболиста «Атлетико» .

Ранее стало известно, что полузащитник ПСВ вернется в парижский коллектив. Парижане готовы предложить «шпорам» Симонса в рамках сделки по Кейну, чтобы снизить таким образом стоимость трансфера. На Харри также претендует «Бавария», но лондонцы не хотят отпускать футболиста.