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ПСЖ готов отдать Симонса «Тоттенхэму» в рамках сделки по Кейну

вчера, 12:16

ПСЖ намерен приобрести нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву и футболиста «Атлетико» Жоау Феликса.

Ранее стало известно, что полузащитник ПСВ Хави Симонс вернется в парижский коллектив. Парижане готовы предложить «шпорам» Симонса в рамках сделки по Кейну, чтобы снизить таким образом стоимость трансфера. На Харри также претендует «Бавария», но лондонцы не хотят отпускать футболиста.

Помимо этого, ПСЖ общается с агентом Жорже Мендешем на тему переходов Силвы и Феликса.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:32
Кейн настроен перейти в Баварию и вряд ли изменит свой настрой.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:49
Наврядли кто-то из них захочет переходить к фермерам .
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:41
Предстоит серьезная работа и много разговоров
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