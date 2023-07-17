«Интер» и «Милан» претендуют на нападающего «Порту»

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вчера, 09:14

Нападающий «Порту» попал в сферу интересов топ-клубов Серии А.

«Интер» и «Милан» изучают возможность приобретения футболиста. Португальский коллектив намерен получить за игрока 30 миллионов евро. Возможно, «драконы» согласятся и на 25 миллионов с бонусами. Контракт Тареми с «Порту» рассчитан до 2024 года.

В 50 матчах прошлого сезона Мехди забил 31 гол и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что хавбек «Порту» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.