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«Интер» и «Милан» претендуют на нападающего «Порту»

вчера, 09:14

Нападающий «Порту» Мехди Тареми попал в сферу интересов топ-клубов Серии А.

«Интер» и «Милан» изучают возможность приобретения футболиста. Португальский коллектив намерен получить за игрока 30 миллионов евро. Возможно, «драконы» согласятся и на 25 миллионов с бонусами. Контракт Тареми с «Порту» рассчитан до 2024 года.

В 50 матчах прошлого сезона Мехди забил 31 гол и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что хавбек «Порту» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 10:31
Ну какие 30 млн за 30 летнего игрока, который никогда не играл в топ-чемпионатах. Неизвестно, что он из себя в Серии А представлять будет.
Вопрос, зачем он Интеру?
Они итак Тюрама взяли, к Балогуну интерес у них есть.
Да, хоть бы им саудиты заинтересовались, либо нерадзурри всё-таки выиграли эту борьбу у Милана.
hаrut
hаrut
вчера в 10:00
Хорошая у него статистика .... НО саудиты могут Итальяшек при желании кинуть и заплатить за него больше.
Гость
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