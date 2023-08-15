Де Брюйне не сыграет в 2023 году из-за травмы

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вчера, 17:25

Полузащитник «Манчестер Сити» получил травму в матче 1-го тура АПЛ против «Бернли».

Ожидается, что бельгиец больше не выйдет на поле в 2023 году. Он перенесет операцию после новой травмы подколенного сухожилия.

В «Манчестер Сити» не хотят, чтобы у Де Брюйне снова произошел рецидив повреждения.