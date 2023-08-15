Де Брюйне не сыграет в 2023 году из-за травмы

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне получил травму в матче 1-го тура АПЛ против «Бернли».
Ожидается, что бельгиец больше не выйдет на поле в 2023 году. Он перенесет операцию после новой травмы подколенного сухожилия.
В «Манчестер Сити» не хотят, чтобы у Де Брюйне снова произошел рецидив повреждения.
Колоссальный шанс для молодых.
Ну и стимул для Пепа не затягивать с трансфером Пакета.
Колоссальный шанс для молодых.
Ну и стимул для Пепа не затягивать с трансфером Пакета.
Сити уже ищет замену. Пакета?
Сити уже ищет замену. Пакета?