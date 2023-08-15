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Де Брюйне не сыграет в 2023 году из-за травмы

вчера, 17:25

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне получил травму в матче 1-го тура АПЛ против «Бернли».

Ожидается, что бельгиец больше не выйдет на поле в 2023 году. Он перенесет операцию после новой травмы подколенного сухожилия.

В «Манчестер Сити» не хотят, чтобы у Де Брюйне снова произошел рецидив повреждения.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith ответ Прохорович (раскрыть)
сегодня в 11:35
Барса сразу после ухода Роналдиньо и Деку выиграла все шесть трофеев за сезон.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:57
Вот за кого очень обидно! Должен играть и радовать болельщиков, а находится в лазарете.
Прохорович
Прохорович
сегодня в 09:05
Без таких Сити подсядет, никакой Пеп не поможет
амурец
амурец
сегодня в 00:16
Да уж, жаль конечно
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:16
Жаль, конечно. Такие игроки украшают игру.
zdeniss
zdeniss
вчера в 23:03
Все течет, все меняется. Но заменить костяк очень сложно. Гюндоган - это пол-команды прошлого сезона, де Брюйне - еще треть. Травмы лидеров, переходы в СА и МЛС, европейский футбол сильно теряет от этого. Игру таких игроков приятно смотреть. Очень жаль, может все-таки успеет восстановиться в этом сезоне.
John 5mith
John 5mith
вчера в 22:28
Интересно посмотреть на Сити потерявший сразу Гюндогана, Мареза и Кевина.
Колоссальный шанс для молодых.
Ну и стимул для Пепа не затягивать с трансфером Пакета.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:03
Здоровья ему! Гюндоган ушел, Де Брюйне травмирован. Как быть Сити?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:14
на бельгийцев напасть Куртуа теперь Брюйне
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:55
Это просто катастрофический убыток для клуба
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:38
Жаль.. На его игру всегда приятно смотреть...
adekvat
adekvat ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 18:34
Трудно будет заменить.
izrafel
izrafel
вчера в 18:09
Худшее начало сезона, лучшие игроки выбывают на несколько месяцев ...
Elliada
Elliada ответ Viduka (раскрыть)
вчера в 17:59
Кевин не первый раз выбывает надолго из-за травмы. Сити не держится на одном игроке. Тем более, что сейчас не решающая часть сезона. МС справится.
Viduka
Viduka ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:45, ред.
Де Брёйне - мозг команды, проводник идей Гвардиолы на поле, а без мозга, как известно, тело не живёт. Заменить его попросту некем, слишком уж бельгиец уникален:)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:39
Есть кому играть и кроме него
Elliada
Elliada
вчера в 17:35
Здоровья Кевину! Конечно, Сити потеряет некоторую креативность в атаке, но не думаю, что Сити потеряет много очков. Всё-таки, МС это Гвардиола. Он придумает, как восполнить потерю.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:28
Но почему операцию не сделал раньше? сразу после финала лч надо было...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:27
Здоровья рыжему, мучают травмы частенько его!
Сити уже ищет замену. Пакета?
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