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У Милитао может быть разрыв крестообразной связки

вчера, 09:57
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Защитник «Реала» Эдер Милитао получил травму во время матча 1-го тура Ла Лиги с «Атлетиком».

Игрок был вынужден покинуть поле на 50-й минуте игры, его заменил Антонио Рюдигер. Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти высказался о повреждении бразильца:

Милитао вывихнул колено. Это выглядит не очень хорошо. Разрыв передней крестообразной связки? Мы не можем ничего исключать.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:20
Да что ж такое. Ещё ни разу не встречал, чтобы в одной команде два футболиста рвали кресты в течении одной недели.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 10:18
Добрый день. Я на сайте не часто бываю. В основном в дни когда играет Ростов
Обратил внимание что некоторые пользователи размещают большой многострочный комментарий через 2-3 минуты после выхода новости. Как это возможно физически?
Даже если начал писать через 5 секунд после выхода статьи, хотя это нереально открыть статью сразу как только она появилась, то на формулирование своих мыслей на несколько абзацев и на их написание по любому уйдёт больше времени
Значит чел заранее пишет такой большой текст и отследив появление статьи сразу его запиливает?
Это какой-то фетиш написать именно первым? Да ещё при этом попасть в топ 3 этой статьи
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:01
Хорошо бы , что бы травма не оказалась столь серьёзной , Мелитао - здоровья.
Гость
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