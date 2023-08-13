У Милитао может быть разрыв крестообразной связки

Защитник «Реала» Эдер Милитао получил травму во время матча 1-го тура Ла Лиги с «Атлетиком».
Игрок был вынужден покинуть поле на 50-й минуте игры, его заменил Антонио Рюдигер. Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти высказался о повреждении бразильца:
Милитао вывихнул колено. Это выглядит не очень хорошо. Разрыв передней крестообразной связки? Мы не можем ничего исключать.
Обратил внимание что некоторые пользователи размещают большой многострочный комментарий через 2-3 минуты после выхода новости. Как это возможно физически?
Даже если начал писать через 5 секунд после выхода статьи, хотя это нереально открыть статью сразу как только она появилась, то на формулирование своих мыслей на несколько абзацев и на их написание по любому уйдёт больше времени
Значит чел заранее пишет такой большой текст и отследив появление статьи сразу его запиливает?
Это какой-то фетиш написать именно первым? Да ещё при этом попасть в топ 3 этой статьи
Обратил внимание что некоторые пользователи размещают большой многострочный комментарий через 2-3 минуты после выхода новости. Как это возможно физически?
Даже если начал писать через 5 секунд после выхода статьи, хотя это нереально открыть статью сразу как только она появилась, то на формулирование своих мыслей на несколько абзацев и на их написание по любому уйдёт больше времени
Значит чел заранее пишет такой большой текст и отследив появление статьи сразу его запиливает?
Это какой-то фетиш написать именно первым? Да ещё при этом попасть в топ 3 этой статьи