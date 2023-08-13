У Милитао может быть разрыв крестообразной связки

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вчера, 09:57

Защитник «Реала» получил травму во время матча 1-го тура Ла Лиги с «Атлетиком».

Игрок был вынужден покинуть поле на 50-й минуте игры, его заменил . Главный тренер мадридцев высказался о повреждении бразильца: