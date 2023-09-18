«Манчестер Юнайтед» объявил о травме Ван-Биссаки

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака травмирован. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Игрок получил повреждение вскоре после выхода на замену на 85-й минуте в матче 5-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:3).
Футболист пройдёт дополнительное обследование, чтобы определить срок отсутствия. По первым данным, он пропустит несколько недель.
После разгрома от Баварии?
Или подождём пока сезон окончательно про...рём ?
После разгрома от Баварии?
Или подождём пока сезон окончательно про...рём ?
но она может быть следствием неправильной подготовки перед выходом на замену. Уан-Биссаку могли с лавки дёрнуть сразу, а он не успел разогреться, в итоге мышцы оказались не готовы к нагрузке, а конкретно к их растяжению, потому что были "холодными".
Интересно ещё чем же с ними таким 7хаг занимался на предсезонке и была ли она вообще? Почему вся команда мертвая? Прессинга хватает на 20 минут, эпидемия травм.
но она может быть следствием неправильной подготовки перед выходом на замену. Уан-Биссаку могли с лавки дёрнуть сразу, а он не успел разогреться, в итоге мышцы оказались не готовы к нагрузке, а конкретно к их растяжению, потому что были "холодными".
Интересно ещё чем же с ними таким 7хаг занимался на предсезонке и была ли она вообще? Почему вся команда мертвая? Прессинга хватает на 20 минут, эпидемия травм.