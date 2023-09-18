«Манчестер Юнайтед» объявил о травме Ван-Биссаки

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вчера, 15:59

Защитник «Манчестер Юнайтед» травмирован. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игрок получил повреждение вскоре после выхода на замену на 85-й минуте в матче 5-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:3).

Футболист пройдёт дополнительное обследование, чтобы определить срок отсутствия. По первым данным, он пропустит несколько недель.