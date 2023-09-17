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Мартинелли получил травму в игре с «Эвертоном»

вчера, 19:31

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли получил повреждение в поединке АПЛ с «Эвертоном».

Футболист покинул поле на 24-й минуте, вместо него в игру вступил Леандро Троссард.

За несколько минут до этого гол бразильца был отменен по итогам проверки с помощью ВАР.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:24
Чистейший гол отменили!
специально нашел пересмотрел, игрок Эвертона ОСОЗНАННО ногу выставляет под мяч посланный Габриэлем, т.е. делает перехват, тем самым обнуляя передачу и делая гол чистым, но ВАР как я понял это даже не смотрел))) просто линии начертили, такие эпизоды должны несколько минут смотреть внимательно и принимать решение была осознанная игра или нет, но английские арбитры - гении своего дела, за 10 секунд поняли.
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