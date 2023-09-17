Мартинелли получил травму в игре с «Эвертоном»

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вчера, 19:31

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли получил повреждение в поединке АПЛ с «Эвертоном».

Футболист покинул поле на 24-й минуте, вместо него в игру вступил .

За несколько минут до этого гол бразильца был отменен по итогам проверки с помощью ВАР.