Роналду пытается убедить Де Хеа перейти в «Аль-Наср»

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вчера, 22:28

Нападающий клуба «Аль-Наср» хочет, чтобы экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» вновь стал его одноклубником.

Испанец на данный момент пребывает в статусе свободного агента. Ранее Роналду и Де Хеа вместе выступали за МЮ .

По слухам, вратарь намерен продолжить карьеру в Европе.

Ранее сообщалось об интересе к Давиду со стороны клуба Ла Лиги.