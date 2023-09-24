Роналду пытается убедить Де Хеа перейти в «Аль-Наср»

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду хочет, чтобы экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа вновь стал его одноклубником.
Испанец на данный момент пребывает в статусе свободного агента. Ранее Роналду и Де Хеа вместе выступали за МЮ.
По слухам, вратарь намерен продолжить карьеру в Европе.
Ранее сообщалось об интересе к Давиду со стороны клуба Ла Лиги.
Он может только пугать своим уходом из футбола.
Он может только пугать своим уходом из футбола.
Переход в Альнасру по сути и будет завершение профессиональной карьеры.
Зато будет бабло рубить и гея-нарцисса слушаться.
Интересно Де Хея опустится до этого?
Переход в Альнасру по сути и будет завершение профессиональной карьеры.
Зато будет бабло рубить и гея-нарцисса слушаться.
Интересно Де Хея опустится до этого?