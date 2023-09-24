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Роналду пытается убедить Де Хеа перейти в «Аль-Наср»

вчера, 22:28

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду хочет, чтобы экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа вновь стал его одноклубником.

Испанец на данный момент пребывает в статусе свободного агента. Ранее Роналду и Де Хеа вместе выступали за МЮ.

По слухам, вратарь намерен продолжить карьеру в Европе.

Ранее сообщалось об интересе к Давиду со стороны клуба Ла Лиги.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:22
ДХ в Европе нечего делать...
Он может только пугать своим уходом из футбола.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:51
Де Хея недавно заявил, что завершит карьеру, если ему не поступит предложение стать основным вратарём топ-клуба.
Переход в Альнасру по сути и будет завершение профессиональной карьеры.
Зато будет бабло рубить и гея-нарцисса слушаться.
Интересно Де Хея опустится до этого?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:49
Мож у него булки и руки мягче?).
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:05, ред.
Аль-Насру нужен топ защитник. Вратаря можно и своего оставить. Чем Де Хеа лучше вратаря Аль-Насра?
Гость
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