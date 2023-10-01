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«Гранада» вырвала ничью в матче с «Альмерией»

вчера, 17:10
АльмерияЛоготип футбольный клуб Альмерия3 : 3Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Две последние команды Ла Лиги «Альмерия» и «Гранада» встречались в игре 8-го тура. Счёт в матче на 41-й минуте открыл нападающий хозяев Луис Хавьер Суарес (ассистент Ларжье Рамазани). На 44-й минуте Суарес сделал дубль (ассистент Рамазани). На 45+1-й минуте колумбиец оформил хет-трик (ассистент Рамазани), сделав счёт матча разгромным.

На 65-й минуте полузащитник «Гранады» Брайан Сарагоса реализовал пенальти, сократив отставание в счёте. На 70-й минуте защитник гостей Рикард Санчес (ассистент Антонио Пуэртас) отыграл ещё один мяч. На 86-й минуте нападающий «Гранады» Мирто Узуни сравнял счёт (ассистент Лукас Бойе).

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ KWW19 (раскрыть)
вчера в 17:26
Про позицию верно заметили, это исправим, но там оттуда Вы это взяли (не наш сайт) почему-то два профиля одного и того же футболиста, у него двойное гражданство, там почему-то у него отдельно с обеими странами профиль, а один ещё и с не переведённым именем, так что в плане этого не к нам претензии. Посмотрите на одинаковую дату рождения и фотографии.
Гость
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