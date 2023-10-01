«Гранада» вырвала ничью в матче с «Альмерией»

Две последние команды Ла Лиги «Альмерия» и «Гранада» встречались в игре 8-го тура. Счёт в матче на 41-й минуте открыл нападающий хозяев Луис Хавьер Суарес (ассистент Ларжье Рамазани). На 44-й минуте Суарес сделал дубль (ассистент Рамазани). На 45+1-й минуте колумбиец оформил хет-трик (ассистент Рамазани), сделав счёт матча разгромным.
На 65-й минуте полузащитник «Гранады» Брайан Сарагоса реализовал пенальти, сократив отставание в счёте. На 70-й минуте защитник гостей Рикард Санчес (ассистент Антонио Пуэртас) отыграл ещё один мяч. На 86-й минуте нападающий «Гранады» Мирто Узуни сравнял счёт (ассистент Лукас Бойе).