«Гранада» вырвала ничью в матче с «Альмерией»

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вчера, 17:10

Две последние команды Ла Лиги «Альмерия» и «Гранада» встречались в игре 8-го тура. Счёт в матче на 41-й минуте открыл нападающий хозяев (ассистент ). На 44-й минуте Суарес сделал дубль (ассистент Рамазани). На 45+1-й минуте колумбиец оформил хет-трик (ассистент Рамазани), сделав счёт матча разгромным.

На 65-й минуте полузащитник «Гранады» реализовал пенальти, сократив отставание в счёте. На 70-й минуте защитник гостей (ассистент Антонио Пуэртас) отыграл ещё один мяч. На 86-й минуте нападающий «Гранады» сравнял счёт (ассистент Лукас Бойе).