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«Торпедо» проиграло «Ленинградцу» в матче Первой лиги

вчера, 15:04
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Ленинградец (Ленинградская обл.)ЛенинградецМатч завершен

«Торпедо» уступило «Ленинградцу» в матче 12-го тура Первой лиги (2:3).

На 15-й минуте игры Илья Стефанович реализовал пенальти. Кирилл Колесниченко на 26-й сравнял счёт, также с пенальти. Никита Розманов на 38-й вывел гостей вперёд. Стефанович на 63-й оформил дубль. Андрей Яковлев на 70-й забил 3-й мяч клуба из Ленинградской области. Йорди Рейна на 90+1-й одиннадцатиметровый не забил.

«Торпедо» с 17 очками занимает 7-е место в первенстве. «Ленинградец» находится на 14-й строчке, у команды 14 баллов.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:43
Кирьякова и Ко с победой! Выкарабкались из дна.
Вещий
Вещий
вчера в 15:14
Плохи дела... я уже думал что они в вышку собираются....
Гость
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