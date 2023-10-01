«Торпедо» проиграло «Ленинградцу» в матче Первой лиги

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вчера, 15:04

«Торпедо» уступило «Ленинградцу» в матче 12-го тура Первой лиги (2:3).

На 15-й минуте игры Илья Стефанович реализовал пенальти. Кирилл Колесниченко на 26-й сравнял счёт, также с пенальти. Никита Розманов на 38-й вывел гостей вперёд. Стефанович на 63-й оформил дубль. Андрей Яковлев на 70-й забил 3-й мяч клуба из Ленинградской области. Йорди Рейна на 90+1-й одиннадцатиметровый не забил.

«Торпедо» с 17 очками занимает 7-е место в первенстве. «Ленинградец» находится на 14-й строчке, у команды 14 баллов.