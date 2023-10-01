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«Факел» обыграл «Сочи» и покинул последнюю строчку турнирной таблицы

вчера, 15:57
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)2 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

В матче 10-го тура РПЛ «Факел» победил «Сочи» — 2:0.

На 43-й минуте нападающий хозяев Евгений Марков реализовал пенальти. На 47-й полузащитник Вячеслав Якимов (ассистент Руслан Магаль) удвоил преимущество «Факела».

Воронежцы покинули зону прямого вылета, а сочинцы опустились на последнее место.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:24, ред.
Искусственному новообразованию - опухоли, команде "Сочи" - не место в РПЛ. Самое оно ( жарг. ) - турнир рангом ниже. У клуба нет прошлого. Чистая страница. Набрали с бору по сосенке и решили, что она - команда будущего. Болельщиков "Сочи " прошу на меня не дуться. Мы не в детском саду.
mishagrek
mishagrek ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 18:38
А кому нахамили то?
Premium
Premium
вчера в 18:27
    particular
    particular
    вчера в 17:24
    Взяли очки там, где можно...
    Для итогового успеха придётся забирать баллы там, где нужно, но трудно...
    Факел с Победой!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 17:20
    Поменялись местами.) Молодцы воронежцы.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 17:07
    В этом сезоне борьба за вылет из РПЛ будет серьезная
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 17:02
    Воронеж полный отстой.. играют за счёт хамства....
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 16:08
    С победой Воронеж! Сочи сдулся. Пусть "спасибо" скажут президенту клуба за КББ. Зато в исполкоме сидит теперь.
    А КББ вышел на первое место в "Лучшей лиге мира". Держись РПЛ!
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