«Факел» обыграл «Сочи» и покинул последнюю строчку турнирной таблицы

В матче 10-го тура РПЛ «Факел» победил «Сочи» — 2:0.
На 43-й минуте нападающий хозяев Евгений Марков реализовал пенальти. На 47-й полузащитник Вячеслав Якимов (ассистент Руслан Магаль) удвоил преимущество «Факела».
Воронежцы покинули зону прямого вылета, а сочинцы опустились на последнее место.
Для итогового успеха придётся забирать баллы там, где нужно, но трудно...
Факел с Победой!
Для итогового успеха придётся забирать баллы там, где нужно, но трудно...
Факел с Победой!
А КББ вышел на первое место в "Лучшей лиге мира". Держись РПЛ!
А КББ вышел на первое место в "Лучшей лиге мира". Держись РПЛ!