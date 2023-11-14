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Санчо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

вчера, 11:16

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо зимой имеет шансы перейти в клуб из Саудовской Аравии.

Футболиста отстранили от команды, его будущее на данный момент не определено.

По слухам, главный тренер «дьяволов» Эрик тен Хаг не рассчитывает на футболиста.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 12:23
"...будущее на данный момент не определено..."

Всё верно! За всеми следит SkyNet. ))
Catenaccio_555
Catenaccio_555
вчера в 11:56, ред.
Такой днине там самое место. В чемпионате, где приехавшие звёзды особо и не горят пахать. Тот же Брозович, Савич и другие играют на расслобоне.
А тут некоторые уверяли, что чемпионат СА будет круче европейских топ-лиг. Как он может стать таковым, если приехавшие звёзды не выкладываются по полной??? Такое в топ-лиге невозможно представить, если там так начнёшь играть, сядешь на лавку. А здесь кто тебя посадит, ведь за тебя выложили большие деньги и зарплату огромную платят, а в конфликтах между тренером и футболистом, выберут виноватым наставника.
Вот всё, что нужно знать об этой убогой лиге.
Мaлик
Мaлик
вчера в 11:52
рановато он хочет закончить свою карьеру...
dwve3c384pnm
dwve3c384pnm
вчера в 11:51
Все дороги сейчас ведут к ним
Гость
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