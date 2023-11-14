Санчо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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вчера, 11:16

Нападающий «Манчестер Юнайтед» зимой имеет шансы перейти в клуб из Саудовской Аравии.

Футболиста отстранили от команды, его будущее на данный момент не определено.

По слухам, главный тренер «дьяволов» Эрик тен Хаг не рассчитывает на футболиста.