Санчо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо зимой имеет шансы перейти в клуб из Саудовской Аравии.
Футболиста отстранили от команды, его будущее на данный момент не определено.
По слухам, главный тренер «дьяволов» Эрик тен Хаг не рассчитывает на футболиста.
Всё верно! За всеми следит SkyNet. ))
Всё верно! За всеми следит SkyNet. ))
А тут некоторые уверяли, что чемпионат СА будет круче европейских топ-лиг. Как он может стать таковым, если приехавшие звёзды не выкладываются по полной??? Такое в топ-лиге невозможно представить, если там так начнёшь играть, сядешь на лавку. А здесь кто тебя посадит, ведь за тебя выложили большие деньги и зарплату огромную платят, а в конфликтах между тренером и футболистом, выберут виноватым наставника.
Вот всё, что нужно знать об этой убогой лиге.
А тут некоторые уверяли, что чемпионат СА будет круче европейских топ-лиг. Как он может стать таковым, если приехавшие звёзды не выкладываются по полной??? Такое в топ-лиге невозможно представить, если там так начнёшь играть, сядешь на лавку. А здесь кто тебя посадит, ведь за тебя выложили большие деньги и зарплату огромную платят, а в конфликтах между тренером и футболистом, выберут виноватым наставника.
Вот всё, что нужно знать об этой убогой лиге.