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Осимхен рассказал, что отказался от крупного предложения от «Аль-Хиляля»

вчера, 16:49

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о несостоявшемся переходе в «Аль-Хиляль» летом этого года.

Честно говоря, прошлым летом я не думал об уходе из «Наполи», поскольку клуб хотел, чтобы я остался. Но когда поступило предложение из Саудовской Аравии, оно было таким крупным, что от него было сложно отказаться. Я поговорил с руководством «Наполи» и решил остаться.

Это было безумие. Чем больше я говорил «Аль-Хилялю» «нет», тем больше клуб увеличивали свое предложение! Это должно было изменить мою жизнь, «Аль-Хиляль» не хотел сдаваться! Но я сказал: «Нет, ребята. Я остаюсь».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:09
Зря. Нужно ковать железо, пока горячо. Тем более, что нынешний "Наполи" отстой. Понятно, что ЛЧ, и всё такое... Но, жизнь одна. Зато обеспечил бы безбедную жизнь своей семье лет на 200 вперёд.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:36
Теперь до конца жизни будет кусать локти.
adekvat
adekvat ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:10
Когда нибудь пожалеет.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:49
Ну и дурак.
c7fnj7p6peu5
c7fnj7p6peu5
вчера в 17:44
Витьку ещё в европейском гранде каком-нибудь поиграть обязательно надо
Capral
Capral ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 17:37, ред.
Я уже не говорю о том, как его откровенно обидели, когда, после феноменального прошлого сезона, где Осимхен был лучшим по всему, приз лучшего игрока- отдали другому, с треском провалившего вторую часть сезона...

Оно и неудивительно, ведь в чемпионате, в котoром чемпион определяется уже после 1-го круга- всего можно ожидать.
112910415
112910415
вчера в 17:24
дело принципа, однако !
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:19, ред.
Лучше Аль Хиляль чем Наполи!! С ней перспектив нет, команда один сезон выстрелила выйграв чемпеонат Италии и еще 40 лет его не выиграет. А ЛЧ уж и подавно!! А вот Аль Хиляль главный претендент на все трофеи в Азии. Это самый титулованный клуб Аравии а за последние десять лет он 5 раз играл в финалах азиатской ЛЧ и два из них выйграл. Не угадал с выбором Осимхен а теперь жалеет и хочет уйти из Наполи, там его не ценят, видео про него с насмешками выпускают. В СА был бы уважаемым человеком. Но уже поздно, поезд ушел. Аль Хиляль подписал Митровича, классного форварда и не прогадал. Он забевает стабильно.
Мaлик
Мaлик
вчера в 17:14
Правильное решение ... еще попылишь в Европе. Рано еще зарабатывать на пенсион.
Capral
Capral
вчера в 17:01
Оно и понятно- великолепный форвард, которого сейчас так не хватает Наполи!!! Не то что, некоторые, ни к ночи будет сказано...
z72nd7pfb4xf
z72nd7pfb4xf
вчера в 16:54
Рано ему туду, может ещё поиграть за топ клуб, побороться за трофеи
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 16:51
Я устал, но я остаюсь.. Хе..
Гость
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