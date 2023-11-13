Осимхен рассказал, что отказался от крупного предложения от «Аль-Хиляля»

Нападающий «Наполи» рассказал о несостоявшемся переходе в «Аль-Хиляль» летом этого года.

Честно говоря, прошлым летом я не думал об уходе из «Наполи», поскольку клуб хотел, чтобы я остался. Но когда поступило предложение из Саудовской Аравии, оно было таким крупным, что от него было сложно отказаться. Я поговорил с руководством «Наполи» и решил остаться.

Это было безумие. Чем больше я говорил «Аль-Хилялю» «нет», тем больше клуб увеличивали свое предложение! Это должно было изменить мою жизнь, «Аль-Хиляль» не хотел сдаваться! Но я сказал: «Нет, ребята. Я остаюсь».