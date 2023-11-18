Главный тренер «Аланьяспора»: «Взяли бы игроков из России, но не Дзюбу»

Главный тренер «Аланьяспора» , который выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год, поделился мнением о выступлениях своей команды.

В последних матчах дела у нашей команды идут не лучшим образом, мы проигрываем. В последней игре уступили дома «Газиантепу» (0:3), а впереди нас ждет «Галатасарай».

Купить несколько российских игроков, чтобы дела улучшились? Ха, вполне возможно. Такой вариант вероятен. Честно говоря, я затрудняюсь назвать конкретные фамилии российских игроков, которых хотел бы видеть у себя. Но нам нужны вратарь, левый защитник, нападающий — как видите, много вакантных позиций.

Взяли бы Дзюбу? Нет, не взяли бы. Я уже высказывал свое мнение об этом игроке.