Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиТурция. Супер-Лига 2023/2024

Главный тренер «Аланьяспора»: «Взяли бы игроков из России, но не Дзюбу»

вчера, 20:49

Главный тренер «Аланьяспора» Фатих Текке, который выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год, поделился мнением о выступлениях своей команды.

В последних матчах дела у нашей команды идут не лучшим образом, мы проигрываем. В последней игре уступили дома «Газиантепу» (0:3), а впереди нас ждет «Галатасарай».

Купить несколько российских игроков, чтобы дела улучшились? Ха, вполне возможно. Такой вариант вероятен. Честно говоря, я затрудняюсь назвать конкретные фамилии российских игроков, которых хотел бы видеть у себя. Но нам нужны вратарь, левый защитник, нападающий — как видите, много вакантных позиций.

Взяли бы Дзюбу? Нет, не взяли бы. Я уже высказывал свое мнение об этом игроке.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Арсенал» хочет подписать полузащитника «Аль-Хиляля»
Сегодня, 22:36
Слухи«Челси» хочет подписать молодого полузащитника «Бетиса»
Сегодня, 21:03
Главный тренер Грузии: «„Реал“, „Барса“ и „Бавария“ хотят подписать Хвичу»
Сегодня, 20:09
Слухи«Реал» всё ещё сохраняет интерес к Душану Влаховичу
Сегодня, 19:24
Слухи«Манчестер Юнайтед» может подписать двух игроков «Эвертона»
Сегодня, 18:38
Азар отказался от зарплаты в 1 млн евро в неделю перед завершением карьеры
Сегодня, 17:31
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:08
обидно, слушай !
x44fmh2m4azk
x44fmh2m4azk
вчера в 22:09
Не лестно он отозвался про Дзюбу
lotsman
lotsman
вчера в 21:26
Такие как Дзюба в Турции не приживаются.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 