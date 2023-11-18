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Тимо Вернер может вернуться в АПЛ

вчера, 19:13

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер может вернуться в АПЛ, где он уже выступал за «Челси».

«Фулхэм» рассматривает вариант с арендой немецкого форварда в январе.

В нынешнем сезоне Вернер провёл 13 матчей за «Лейпциг», в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:17
ну, можно попробовать
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:57, ред.
Бегун хороший, но футбол (в смысле Большой футбол) - это не про него в нём.
Catenaccio_555
Catenaccio_555 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:04
Бред оставаться в Лейпциге, если есть желание сыграть на ЕВРО.
Catenaccio_555
Catenaccio_555 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:03
Постоянно по 10-15 мин. Я повторяю, его на ... пошлют, а не в сборную возьмут.
У Фулхэма проблема с атакой, т.к. Митрович уехал в СА. Если Вернер чего-то ещё может, то вариант с лондонской командой вполне себе. Смысл оставаться в команде, где на него особо не рассчитывают?
Вот если он ничего уже не представляет, то правильно надо оставаться в Лейпциге, получать крохи игрового времени и уже ни на что не претендовать, не на сборную, ни на забитые голы.
Ironigor
Ironigor ответ Catenaccio_555 (раскрыть)
вчера в 22:18, ред.
А ты думаешь если даже у него в Фулхэме будет больше игрового времени, то он будет разносить клубы АПЛ и станет забивать ??? В команде где результативностью и не пахнет, где у него не будет таких партнёров как в Лейпциге, где он уже при всех За и Против вписывается в командную игру . А тут придя в Фулхэм, где гарантии того что он вообще сможет вписаться в тактические схемы команды , да и надо сначала найти связки в новом клубе , адаптироваться . Так что тут вообще вариант так себе. А в Лейпциге он постоянно выходит если даже не в основе, то на замену постоянно . И уж в Бундеслиги он точно на виду у тренерского штаба сборной Германии и всё зависит только от него самого. И зачем ему этот переход в никуда (Фулхэм) ему самому нужен. Наврядли он вообще будет рассматривать этот бред .
Catenaccio_555
Catenaccio_555 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:27
Сказки???
Причём тут турнирное положение Фулхэма??? Причём тут зарплата в Лейпциге??? Причём тут то, что он сможет заработать больше в ЛЧ???

А не думал, что он хочет сыграть на домашнем ЕВРО? Он в Бундеслиге на данный момент сыграл 223 минуты. Это всего лишь почти 2,5 матча. А в ЛЧ он 30 минут сыграл, т.е. всего лишь третью часть от целого матча. Его с таким игровым временем за РБ Лейпциг тренер бундестим на ... пошлёт.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:42, ред.
И чем мёртвый Фулхэм лучше Лейпцига .
Если честно вообще не верю в такие сказки . И непонятно для чего ему это нужно, если даже предположить, что ему будут платить больше зарплату чем в Лейпциге . Фулхэм на дне турнирной таблицы среди аутсайдеров чемпионата АПЛ , тогда как Лейпциг находится среди лидеров Бундеслиги и наверняка команда будет играть в еврокубках т.е в Лиги Чемпионов . То есть играя в Лиге Чемпионов он заработает больше чем ему сможет предложить Фулхэм . Да и само выступление в Лиге Чемпионов может ему дать совершенно другой куда более выгодный вариант для продолжения своей карьеры. Так что вариант с Фулхэмом , это чьи-то фантазии или просто попытка хотелок от руководства Фулхэма , которая совершенно далека от реалий .
shlomo
shlomo
вчера в 19:33
Ну в принципе он уже адаптирован в АПЛ, так что должно все получится
Гость
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