Тимо Вернер может вернуться в АПЛ

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вчера, 19:13

Нападающий «Лейпцига» может вернуться в АПЛ , где он уже выступал за «Челси».

«Фулхэм» рассматривает вариант с арендой немецкого форварда в январе.

В нынешнем сезоне Вернер провёл 13 матчей за «Лейпциг», в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.