Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер может вернуться в АПЛ, где он уже выступал за «Челси».
«Фулхэм» рассматривает вариант с арендой немецкого форварда в январе.
В нынешнем сезоне Вернер провёл 13 матчей за «Лейпциг», в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
У Фулхэма проблема с атакой, т.к. Митрович уехал в СА. Если Вернер чего-то ещё может, то вариант с лондонской командой вполне себе. Смысл оставаться в команде, где на него особо не рассчитывают?
Вот если он ничего уже не представляет, то правильно надо оставаться в Лейпциге, получать крохи игрового времени и уже ни на что не претендовать, не на сборную, ни на забитые голы.
У Фулхэма проблема с атакой, т.к. Митрович уехал в СА. Если Вернер чего-то ещё может, то вариант с лондонской командой вполне себе. Смысл оставаться в команде, где на него особо не рассчитывают?
Вот если он ничего уже не представляет, то правильно надо оставаться в Лейпциге, получать крохи игрового времени и уже ни на что не претендовать, не на сборную, ни на забитые голы.
Причём тут турнирное положение Фулхэма??? Причём тут зарплата в Лейпциге??? Причём тут то, что он сможет заработать больше в ЛЧ???
А не думал, что он хочет сыграть на домашнем ЕВРО? Он в Бундеслиге на данный момент сыграл 223 минуты. Это всего лишь почти 2,5 матча. А в ЛЧ он 30 минут сыграл, т.е. всего лишь третью часть от целого матча. Его с таким игровым временем за РБ Лейпциг тренер бундестим на ... пошлёт.
Причём тут турнирное положение Фулхэма??? Причём тут зарплата в Лейпциге??? Причём тут то, что он сможет заработать больше в ЛЧ???
А не думал, что он хочет сыграть на домашнем ЕВРО? Он в Бундеслиге на данный момент сыграл 223 минуты. Это всего лишь почти 2,5 матча. А в ЛЧ он 30 минут сыграл, т.е. всего лишь третью часть от целого матча. Его с таким игровым временем за РБ Лейпциг тренер бундестим на ... пошлёт.
Если честно вообще не верю в такие сказки . И непонятно для чего ему это нужно, если даже предположить, что ему будут платить больше зарплату чем в Лейпциге . Фулхэм на дне турнирной таблицы среди аутсайдеров чемпионата АПЛ , тогда как Лейпциг находится среди лидеров Бундеслиги и наверняка команда будет играть в еврокубках т.е в Лиги Чемпионов . То есть играя в Лиге Чемпионов он заработает больше чем ему сможет предложить Фулхэм . Да и само выступление в Лиге Чемпионов может ему дать совершенно другой куда более выгодный вариант для продолжения своей карьеры. Так что вариант с Фулхэмом , это чьи-то фантазии или просто попытка хотелок от руководства Фулхэма , которая совершенно далека от реалий .
Если честно вообще не верю в такие сказки . И непонятно для чего ему это нужно, если даже предположить, что ему будут платить больше зарплату чем в Лейпциге . Фулхэм на дне турнирной таблицы среди аутсайдеров чемпионата АПЛ , тогда как Лейпциг находится среди лидеров Бундеслиги и наверняка команда будет играть в еврокубках т.е в Лиги Чемпионов . То есть играя в Лиге Чемпионов он заработает больше чем ему сможет предложить Фулхэм . Да и само выступление в Лиге Чемпионов может ему дать совершенно другой куда более выгодный вариант для продолжения своей карьеры. Так что вариант с Фулхэмом , это чьи-то фантазии или просто попытка хотелок от руководства Фулхэма , которая совершенно далека от реалий .