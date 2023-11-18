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Тоуни может остаться в «Брентфорде», несмотря на интерес топ-клубов АПЛ

вчера, 12:53

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни может не покинуть клуб в январе, несмотря на интерес «Арсенала» и «Челси».

По информации источника, близкого к игроку, футболист раздумывает над своим будущим, но чувствует обязательство перед действующим клубом за поддержку после дисквалификации за ставки. Форвард в данный момент сосредоточен на том, чтобы вернуться на поле в составе нынешней команды.

Тоуни был отстранён в мае на 8 месяцев за нарушение правил Футбольной ассоциации Англии касательно ставок. Вернуться в игру он сможет не раньше 16 января 2024 года.

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