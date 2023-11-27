Гвардиола рассказал, когда Де Брюйне сможет вернуться на поле после травмы

1701092916

вчера, 16:48

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал слова хавбека , который заявил, что сможет вернуться на поле после травмы в январе 2024 года.

Если Де Брюйне сказал, что вернётся на поле в январе, значит, это произойдёт в январе. Это футбол, Кевину уже не 21 год. Время идёт, к сожалению, он травмирован и должен хорошо восстановиться, подготовиться. Мы не ожидаем, что через неделю после восстановления он сразу вернётся в свою лучшую форму.

В августе получил травму подколенного сухожилия и был прооперирован.