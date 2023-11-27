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Гвардиола рассказал, когда Де Брюйне сможет вернуться на поле после травмы

вчера, 16:48

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал слова хавбека Кевина Де Брюйне, который заявил, что сможет вернуться на поле после травмы в январе 2024 года.

Если Де Брюйне сказал, что вернётся на поле в январе, значит, это произойдёт в январе. Это футбол, Кевину уже не 21 год. Время идёт, к сожалению, он травмирован и должен хорошо восстановиться, подготовиться. Мы не ожидаем, что через неделю после восстановления он сразу вернётся в свою лучшую форму.

В августе получил травму подколенного сухожилия и был прооперирован.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:51
Вернется и к важному отрезку сезона уже форму должен набрать! Лишь бы рецидива не было
Мaлик
Мaлик
вчера в 16:50
Хочется пожелать Кевину здоровья, восстановления и быстрее набирать форму.
drug01
drug01
вчера в 16:50
Он просто им необходим! Быстрее желаю встать в строй!
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