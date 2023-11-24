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«Манчестер Юнайтед» потерял Маунта примерно на месяц

24 ноября 2023, 22:02

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт получил травму икроножной мышцы. На восстановление игроку понадобится около месяца.

Таким образом, футболист пропустит ряд важных матчей, включая два последних тура Лиги чемпионов, а также игру против своей бывшей команды «Челси» 6 декабря.

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Все комментарии
galem72
galem72
25 ноября в 12:25
В случае с травмой Маунта, Юнайтед ничего в игре не потерял.
Мысыктар
Мысыктар
25 ноября в 11:45
эх такой игрок был(
sihafazatron
sihafazatron
25 ноября в 10:42
Маунт уже давно сам потерялся))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
25 ноября в 09:20
А МЮ его вообще приобретал, чтоб потерять?
Челси что Реалу впарил вечнотравмированного Азара, что теперь МЮ приобрёл игрока, который с момента трансфера почти все время лечится.
Варвар7
Варвар7
25 ноября в 00:17
Не приятная травма - Маунту скорейшего восстановления.
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