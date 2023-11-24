«Манчестер Юнайтед» потерял Маунта примерно на месяц

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24 ноября 2023, 22:02

Хавбек «Манчестер Юнайтед» получил травму икроножной мышцы. На восстановление игроку понадобится около месяца.

Таким образом, футболист пропустит ряд важных матчей, включая два последних тура Лиги чемпионов, а также игру против своей бывшей команды «Челси» 6 декабря.