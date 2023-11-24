«Манчестер Юнайтед» потерял Маунта примерно на месяц

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт получил травму икроножной мышцы. На восстановление игроку понадобится около месяца.
Таким образом, футболист пропустит ряд важных матчей, включая два последних тура Лиги чемпионов, а также игру против своей бывшей команды «Челси» 6 декабря.
Челси что Реалу впарил вечнотравмированного Азара, что теперь МЮ приобрёл игрока, который с момента трансфера почти все время лечится.
Челси что Реалу впарил вечнотравмированного Азара, что теперь МЮ приобрёл игрока, который с момента трансфера почти все время лечится.