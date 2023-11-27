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Стало известно, когда Тер Штеген вернётся на поле

сегодня, 13:06
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗавтра в 23:00 Не начался

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре Тер Штеген, пропускавший матч 14-го тура Ла Лиги, закончил процесс восстановления и полностью готов к матчу 5-го тура Лиги чемпионов против «Порту».

Предстоящая игра важна для «Барселоны» в турнирном плане. Хави планирует выпустить всех основных футболистов. «Барселона» занимает первое место в группе H с 9 очками, столько же у «Порту». «Шахтёр» имеет в своём активе 6 пунктов, у «Антверпена» ноль.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:37
от его готовности зависит очень многое
kazakoff
kazakoff
сегодня в 13:34
Выиграют, сомнений нет, даже без Марка-Андре
pcn3my2gdq4c
pcn3my2gdq4c
сегодня в 13:22
Марк-Андре Тер Штеген - основной вратарь “Барселоны” и сборной Германии, который после периода восстановления теперь полностью готов к игре против “Порту”.

Для “Барселоны” эта игра имеет большое турнирное значение, так как они находятся на первом месте в своей группе, но имеют равное количество очков с “Порту”, и поэтому предстоящая игра будет решающей в распределении мест в плей-офф. Тренер “Барселоны”, Хави, планирует выпустить на поле всех основных игроков, чтобы обеспечить победу и укрепить свое лидерство в группе.

Таким образом, матч между “Барселоной” и “Порту” станет ключевым моментом в Лиге Чемпионов, и все внимание будет сосредоточено на игре и подготовке обеих команд.
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