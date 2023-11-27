Стало известно, когда Тер Штеген вернётся на поле

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре Тер Штеген, пропускавший матч 14-го тура Ла Лиги, закончил процесс восстановления и полностью готов к матчу 5-го тура Лиги чемпионов против «Порту».
Предстоящая игра важна для «Барселоны» в турнирном плане. Хави планирует выпустить всех основных футболистов. «Барселона» занимает первое место в группе H с 9 очками, столько же у «Порту». «Шахтёр» имеет в своём активе 6 пунктов, у «Антверпена» ноль.
Для “Барселоны” эта игра имеет большое турнирное значение, так как они находятся на первом месте в своей группе, но имеют равное количество очков с “Порту”, и поэтому предстоящая игра будет решающей в распределении мест в плей-офф. Тренер “Барселоны”, Хави, планирует выпустить на поле всех основных игроков, чтобы обеспечить победу и укрепить свое лидерство в группе.
Таким образом, матч между “Барселоной” и “Порту” станет ключевым моментом в Лиге Чемпионов, и все внимание будет сосредоточено на игре и подготовке обеих команд.
Для “Барселоны” эта игра имеет большое турнирное значение, так как они находятся на первом месте в своей группе, но имеют равное количество очков с “Порту”, и поэтому предстоящая игра будет решающей в распределении мест в плей-офф. Тренер “Барселоны”, Хави, планирует выпустить на поле всех основных игроков, чтобы обеспечить победу и укрепить свое лидерство в группе.
Таким образом, матч между “Барселоной” и “Порту” станет ключевым моментом в Лиге Чемпионов, и все внимание будет сосредоточено на игре и подготовке обеих команд.