Стало известно, когда Тер Штеген вернётся на поле

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сегодня, 13:06

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии , пропускавший матч 14-го тура Ла Лиги, закончил процесс восстановления и полностью готов к матчу 5-го тура Лиги чемпионов против «Порту».

Предстоящая игра важна для «Барселоны» в турнирном плане. Хави планирует выпустить всех основных футболистов. «Барселона» занимает первое место в группе H с 9 очками, столько же у «Порту». «Шахтёр» имеет в своём активе 6 пунктов, у «Антверпена» ноль.