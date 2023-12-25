Агент нападающего «Оренбурга» рассказал о будущем своего клиента

Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» , рассказал, как обстоят дела его клиента с продлением контракта с оренбуржцами.

На данный момент нет переговоров по продлению контракта. Но мы очень быстро договоримся с «Оренбургом», если они будут заинтересованы в продолжении сотрудничества с Владимиром. У нас замечательные отношения с клубом, такие руководители, как там, достойны уважения. Они люди слова!

Во время сложной ситуации, когда была дисквалификация, «Оренбург» не отвернулся от Обухова. Захотят продлить контракт — продлят. В плане продления приоритет будет в их сторону. Владимиру всё нравится в клубе, есть игровое время, руководство и тренер довольны. Решение по его будущему зависит от клуба.