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Агент нападающего «Оренбурга» рассказал о будущем своего клиента

сегодня, 16:52

Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал, как обстоят дела его клиента с продлением контракта с оренбуржцами.

На данный момент нет переговоров по продлению контракта. Но мы очень быстро договоримся с «Оренбургом», если они будут заинтересованы в продолжении сотрудничества с Владимиром. У нас замечательные отношения с клубом, такие руководители, как там, достойны уважения. Они люди слова!

Во время сложной ситуации, когда была дисквалификация, «Оренбург» не отвернулся от Обухова. Захотят продлить контракт — продлят. В плане продления приоритет будет в их сторону. Владимиру всё нравится в клубе, есть игровое время, руководство и тренер довольны. Решение по его будущему зависит от клуба.

Обухов выступает за «Оренбург» с зимы 2022 года. Его контракт истекает летом 2024 года. В текущем сезоне Обухов провёл 18 матчей, забил 4 мяча и получил 4 жёлтых карточки.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:02
Писали, что Личка хотел бы видеть Обухова в Динамо.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:40
Агент будет делать все чтобы получить хоть какой-то куш . Это его работа !)
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