«Манчестер Юнайтед» намерен подписать полузащитника «Кристал Пэлас»

Полузащитник Майкл Олисе может покинуть «Кристал Пэлас».
В подписании молодого футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».
«Кристал Пэлас» не хочет продавать своего игрока в январе, однако летом станет доступна опция выкупа Олисе.
Полузащитник Майкл Олисе может покинуть «Кристал Пэлас».
В подписании молодого футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».
«Кристал Пэлас» не хочет продавать своего игрока в январе, однако летом станет доступна опция выкупа Олисе.
Тен Хаг потратил 400 млн этим должно быть все сказано.
Тен Хаг потратил 400 млн этим должно быть все сказано.