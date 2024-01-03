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«Манчестер Юнайтед» намерен подписать полузащитника «Кристал Пэлас»

вчера, 13:56

Полузащитник Майкл Олисе может покинуть «Кристал Пэлас».

В подписании молодого футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

«Кристал Пэлас» не хочет продавать своего игрока в январе, однако летом станет доступна опция выкупа Олисе.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 14:49
Сейчас трансферные дела лучше не доверять Тен Хагу, так как возможно он уйдёт и вполне возможно этот трансфер не нужен ни ему, ни другому тренеру. Если Тен Хаг потратил 400 млн когда он знал что будет работать, но трансферы не оправдались, то каково будет качество трансфера, если он уйдёт. Сломать в том числе можно и карьеру игроку который будет на скамейке и в дальнейшем отправлен по арендам при другом тренере.
Тен Хаг потратил 400 млн этим должно быть все сказано.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:27
Опасно, МЮ сейчас на перепутье.
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