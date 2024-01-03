«Манчестер Юнайтед» намерен подписать полузащитника «Кристал Пэлас»

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вчера, 13:56

Полузащитник может покинуть «Кристал Пэлас».

В подписании молодого футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

«Кристал Пэлас» не хочет продавать своего игрока в январе, однако летом станет доступна опция выкупа Олисе.