Килиан Мбаппе готов продолжить карьеру в АПЛ

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вчера, 10:33

«Ливерпуль» является главным конкурентом «Реала» в борьбе за подписание нападающего ПСЖ .

Как сообщается, сам футболист не против перехода в Английскую Премьер-Лигу, поэтому вариант с трансфером в «Ливерпуль» может стать для него привлекательным.