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Килиан Мбаппе готов продолжить карьеру в АПЛ

вчера, 10:33

«Ливерпуль» является главным конкурентом «Реала» в борьбе за подписание нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщается, сам футболист не против перехода в Английскую Премьер-Лигу, поэтому вариант с трансфером в «Ливерпуль» может стать для него привлекательным.

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Все комментарии
Владимир Жека
Владимир Жека ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 05:42
И мбапе как раз бы норм скорости добавил!)
Владимир Жека
Владимир Жека
сегодня в 05:40
Мда... Сравнивать Джуда и Холланда такое себе))) абсолютно разноплановые игроки... А на мбапе в Ливерпуле было бы интересно посмотреть)))
Федя Голицын
Федя Голицын
вчера в 19:18
Добро пожаловать в АПЛ !! Ливерпуль - лучший клуб АПЛ . Мбаппе не дурак !
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 18:57
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Рой Макай (раскрыть)
    вчера в 18:56
    А где вы увидели, что я по каким то причинам неуважительно отношусь к футболистам?
    Тем более какой то там Джуд, за которым я не слежу и вы решили, что он мне не нравится?
    Вот вы мне только, что пытались сказать, что Джуд лучше Холанна, но согласитесь, что это чисто ваше субъективное мнение.
    Сейчас же я вижу, что Холанн добился многого, а Джуд... да пока ничего.
    А если уж быть честным, то Холанн мне как человек вообще не нравится и у меня к нему только презрение, как собственно и к польской курве.
    Но норвежец по игре крут, с этим я спорить не буду.
    Кстати, а где проявил себя Джуда с какими великим соперниками, чего он выиграл? Кроме того, что он стоит дорого и набивает стату на откровенных середняках я об нём ничего не знаю. Пока ему дают только авансы, посмотрим, что из него получится в будущем.
    Вон Кокорину тоже авансы давали, а по итогу...
    Рой Макай
    Рой Макай ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 18:42, ред.
    Почему ты с таким неуважением относишься к футболистам, которые по каким-то причинам тебе не нравятся? Хотя на данный момент Джуд выглядит действительно куда интереснее обычного столба Холанна. Джуд показывает не по годам зрелый футбол во всех смыслах и тащит команду, а что Холанн? Набивает стату на откровенных середняках, чисто второй Левандовски. убери его из системы МС, ничего не поменяется в игре команды. Уверен, что если вместо него на острие будет играть условный Шупо-Мотинг, то результативность останется прежней. Он может выиграть хоть межгалактический кубок, но индивидуально круче от этого не станет.
    амурец
    амурец
    вчера в 18:28
    Выбивает жирный контракт у шейхов
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 17:32
    На сегодняшний день Мебаппе захочет перейти только в Ман.сити в апл
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 17:28
    Да и похрен на этого Джуда.
    Факт только тот, что тот же Холанн выиграл всё, что можно на клубном уровне.
    Причём он был одним из главных творцов этих побед.
    А что выиграла твоя Джуда?
    Вот когда докажет свою состоятельность тогда и говори, а пока это фиаско!!!
    Алексей Солдатов 1
    Алексей Солдатов 1
    вчера в 16:45
    Пусть переходит в Спартак. Тут интриг столько, на всю карьеру хватит ))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 16:10
    Джуд намного лучше Холанна)
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 16:08
    Что бы ты не думал, про Мане, Ливерпуль очень многое потерял с его уходом.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 16:04
    Неужели скоро Реал и сериал закончится.)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 15:57
    французу если и переходить только к другим шейхам,которые будут идти на его поводу. В Ливерпуль переходить не выгодно,придётся рабортать над собою больше,да и денег меньше. Поэтому либо МС,либо Реал,либо так как всё есть. Клоппу не нужны такие хрупкие по психике игроки,достаточно было Мане,наверное и Салах тоже не подарок. С остальными ресурсами - по-проще.
    nd3arcjmzt8d
    nd3arcjmzt8d
    вчера в 15:23
    Торгуется парень (его агенты). Реал же заявил, что не будут улучшать своё последнее предложение…
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Indzaghi (раскрыть)
    вчера в 12:43
    Да, и ещё раз да. Однако есть одно НО, - Гвардиола. У испанца, если чё, - ни вправо/ни влево. Поэтому дядя Юра, который по-отечески попроще, был бы более предпочтителен..., хотя б на первых порах.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 12:37
    Если Мбаппе всё-таки окажется в АПЛ, да ещё и в Ливерпуле, то Перес всплакнёт или даже по дедовски разрыдается.
    Ведь он мечтал поднять Ла лигу на старые высоты, а после того как Месси и Роналду покинули лигу, нужно было другое противостояние.
    По задумке это должно было выглядеть так: Холанд в Барсе, Мбаппе в Реале.
    Но Холанд уже в МС, а Мбаппе...
    Ну поживём увидим.
    Перес говорит суперлига? Да АПЛ это и есть суперлига и Перес им не нужен.
    r72awwc9rga7
    r72awwc9rga7
    вчера в 12:29
    Да в АПЛ только Африки и не хватает.
    Indzaghi
    Indzaghi
    вчера в 12:16
    Вместо Ливерпуля Мбаппе нужно переходить в МанСити . Этот убийственный тандем Мбаппе-Холанд разорвет всех в ЛЧ .Да и финансовые запросы для Мбаппе будут решены .
    Expert soccer
    Expert soccer
    вчера в 12:07
    Мастер класс как выбить жирный контракт у Реала. Так еще Месси над Барсой издевался...ой уйду...ой я чет не щастлив...ой мне другие так много денег предлагают...
    Lewa2708
    Lewa2708
    вчера в 11:52
    Нуньез неплохой парень, но было бы интересно вместо него на Мбаппе посмотреть, у того реализация поубийственнее
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ VeniaminS (раскрыть)
    вчера в 11:36
    Когда закончится сага о Мбаппе ? Ответ прост: когда другие будут также как и он играть в футбол... Чего, как мы знаем, не предвидится.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 11:28
    Начинается новая сага о черепашке.... пусть переходит хоть куда, но быстрее....
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 11:16
    Кто пускает эти слухи? Наверное окружение Мбаппе уже второй год про Ливерпуль пускают слухи да бы выбить контракт по жирнее, Ливерпуль и финансово не потянет его содержать, думаю его клуб это Реал или он должен продлить контракт с ПСЖ , в Ливерпуле надо закрыть этот вопрос что им не интересен Мбаппе
    ayx5xtngjgz7
    ayx5xtngjgz7
    вчера в 11:15
    Хотелось бы посмотреть на его игру вАПЛ, вариант с Ливерпулем неплохой
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 11:13
    Когда же закончится эта эпопея с Мбаппе ?
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 10:59
    Тут дело может быть даже не в том, что он в Реал не хочет переходить, может быть замешена политика. Суперлига, будущие проблемы в Ла лиге. у Мбапе может быть информация, что у Испании и вообще у Ла лиги тяжёлое будущее. Поэтому, думаю он и его окружение лучше знают что ему выбрать, и дело может быть со всем не в деньгах. Это нам легко рассуждать сидя на диванах
    Гость
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