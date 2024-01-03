Килиан Мбаппе готов продолжить карьеру в АПЛ

«Ливерпуль» является главным конкурентом «Реала» в борьбе за подписание нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Как сообщается, сам футболист не против перехода в Английскую Премьер-Лигу, поэтому вариант с трансфером в «Ливерпуль» может стать для него привлекательным.
Ведь он мечтал поднять Ла лигу на старые высоты, а после того как Месси и Роналду покинули лигу, нужно было другое противостояние.
По задумке это должно было выглядеть так: Холанд в Барсе, Мбаппе в Реале.
Но Холанд уже в МС, а Мбаппе...
Ну поживём увидим.
Перес говорит суперлига? Да АПЛ это и есть суперлига и Перес им не нужен.
Ведь он мечтал поднять Ла лигу на старые высоты, а после того как Месси и Роналду покинули лигу, нужно было другое противостояние.
По задумке это должно было выглядеть так: Холанд в Барсе, Мбаппе в Реале.
Но Холанд уже в МС, а Мбаппе...
Ну поживём увидим.
Перес говорит суперлига? Да АПЛ это и есть суперлига и Перес им не нужен.