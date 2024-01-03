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Итальянский клуб интересуется Денисом Черышевым

вчера, 10:08

Спортивный директор итальянского клуба «Лекко», который выступает в Серии В, Доменико Фраччолла сообщил о том, что его команда попробует подписать полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в зимнее трансферное окно.

Мы по-прежнему заинтересованы в трансфере Дениса Чернышева. Но на данный момент такой возможности нет. Его трансфер заблокирован по личным обстоятельствам игрока. Пытаться подписать Черышева летом мы не будем. Только в текущее трансферное окно.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:45
Травмоопасный вариант на излете карьеры.
vh8vsp6expe8
vh8vsp6expe8
вчера в 13:09
Для Дениски это неплохой вариант
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 12:14, ред.
Ну..., мы люди негордые - за поздравления спасибо.
Интерес
Интерес ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:13
Тогда поздравляю тебя с семидесятилетием,как минимум! Долгих тебе лет жизни и здоровья,в том числе и на ниве просвещения на СОККЕРЕ!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 12:11, ред.
Судя по риторике, молод ты ещё. Ибо выдаешь ограниченность собственных знаний за конец света.
Ладно..., не место тут для ликбезов..., постарше станешь, сам допетришь.
Интерес
Интерес ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:09
Он с 11 лет в Испании,на диетическом питании в суперклубе.А в девяностых,когда он рос в России,ещё пальмы не было,как зачастую и просто молока.И кисломолочные продукты из оной не вырабатываются,мне кажется.Так что это ты спутал тогдашнего "Фому" с нынешним "Ерёмой".
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:08, ред.
С какого времени он в Испании ? С 6-ти лет ? А до этого где был ? Что ел, пил ? Ножки Буша помнишь, не ? А "легендарный"- всенародный YUPI ? То то и оно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 12:03
Тебе про Фому, ты - про Ерёму.
Причём тут хамон, если кальция в организме у людей нет, потому как кроме кисломолочных продуктов ему и взяться неоткуда!
Раньше зимой только старики кости ломали, падая на лёд..., а теперь и молодёжь через одного - туда же.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:01
Не поспоришь, только Денис рос в Испании в системе "Реала", насколько я помню. Жаль, его травмы всю жизнь преследовали, а так точно был бы не хуже Головина, да и в нашу сборную он сделал вклад не хуже Головина точно.
Интерес
Интерес ответ Против ЦСКА (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 11:56
Как НИКОГО?! Целый благородный итальянский клуб серии D!!! "Зона "Райского Сада",панимаш...
Интерес
Интерес ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:55
Громко...Только он хамоном обожрался.
Интерес
Интерес
вчера в 11:54
А.Б,С,Д...Я.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:43
Чтото Черышев пропал,давно про него ни кто не писал!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:41, ред.
Вот оно - следствие нашего отечественного питания, где даже молоко - не молоко вовсе, а мел и пальмуха; где колбаса - не мясо, а периодическая система Менделеева; где...., да мало ли ещё чего.
Поэтому такое квёлое поколение выросло, которое ни в спорте себя показать не может, ни в работе - у станка план сменный/месячный выдать в должном количестве и качестве.
Слабаки - гаджетопользователи, одним словом.

А Дениса откровенно жаль. Блистательно ЧМ 2018 провёл и подавал огромные надежды. Умный, техничный игрок. Эээээх !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:39
Травмы доканали неплохого, в общем-то, футболиста.
Вещий
Вещий
вчера в 11:30
Серия В.... наверное Денису стоит заканчивать с футболом.
portveyn
portveyn ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 11:11
Да...,насчет Дзагоева вообще не говори.По моему мнению,если бы не его травмы,то 100% был бы в топ-5,и как минимум не хуже Головина.И это минимум.Очень жаль таких талантливых игроков.
sova147
sova147
вчера в 11:05
Это всё только разговоры, дела не будет!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:51, ред.
Я предполагал , что он уже не в футболе. Не повезло вроде и не плохой футболист , но вот травмы. Судьба Алана Дзагоева
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:30
Пора тебе завязывать с футболом.
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:12
Он им видимо на пол года нужен. Шило на мыло менять. Правильно, пусть спокойно доигрывает в своей венеции.
Гость
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