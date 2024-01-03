Итальянский клуб интересуется Денисом Черышевым

Спортивный директор итальянского клуба «Лекко», который выступает в Серии В, Доменико Фраччолла сообщил о том, что его команда попробует подписать полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в зимнее трансферное окно.
Мы по-прежнему заинтересованы в трансфере Дениса Чернышева. Но на данный момент такой возможности нет. Его трансфер заблокирован по личным обстоятельствам игрока. Пытаться подписать Черышева летом мы не будем. Только в текущее трансферное окно.
Ладно..., не место тут для ликбезов..., постарше станешь, сам допетришь.
Ладно..., не место тут для ликбезов..., постарше станешь, сам допетришь.
Причём тут хамон, если кальция в организме у людей нет, потому как кроме кисломолочных продуктов ему и взяться неоткуда!
Раньше зимой только старики кости ломали, падая на лёд..., а теперь и молодёжь через одного - туда же.
Причём тут хамон, если кальция в организме у людей нет, потому как кроме кисломолочных продуктов ему и взяться неоткуда!
Раньше зимой только старики кости ломали, падая на лёд..., а теперь и молодёжь через одного - туда же.
Поэтому такое квёлое поколение выросло, которое ни в спорте себя показать не может, ни в работе - у станка план сменный/месячный выдать в должном количестве и качестве.
Слабаки - гаджетопользователи, одним словом.
А Дениса откровенно жаль. Блистательно ЧМ 2018 провёл и подавал огромные надежды. Умный, техничный игрок. Эээээх !
Поэтому такое квёлое поколение выросло, которое ни в спорте себя показать не может, ни в работе - у станка план сменный/месячный выдать в должном количестве и качестве.
Слабаки - гаджетопользователи, одним словом.
А Дениса откровенно жаль. Блистательно ЧМ 2018 провёл и подавал огромные надежды. Умный, техничный игрок. Эээээх !