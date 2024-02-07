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Новый президент «Торпедо» сорвал трансферы полузащитников «Локомотива»

вчера, 13:08

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин помешал переходу полузащитников «Локомотива» Даниила Куликова и Дмитрия Рыбчинского в стан «чёрно-белых». Изначально клубы договорились об аренде игроков до конца сезона, зарплату бы платили совместно. Однако Волнушкин захотел подписать Куликова и Рыбчинского сейчас в статусе свободных агентов (для этого футболистам надо было бы разорвать контракты) на два с половиной года. «Локомотив» такое предложение не устроило.

В текущем сезоне Рыбчинский провёл 13 матчей и отметился результативной передачей. На счету Куликова 7 игр. Оба игрока являются воспитанниками «Локомотива». Их контракты заканчиваются летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что Станислав Магкеев отказался подписывать новый контракт с «Локомотивом».

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Все комментарии
FRZZ
FRZZ
вчера в 18:03
Трабзонспор только, что приобрел бельгийского защитника Боруссии Дортмунд. Зачем им Джикия?
112910415
112910415
вчера в 13:55
резкие решения не всегда ведут к успеху
therapy
therapy
вчера в 13:26
Торпедо побоялся что ценник на них подымится? Поиграли, а там приняли бы взвешенное решение
Гость
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