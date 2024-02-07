Новый президент «Торпедо» сорвал трансферы полузащитников «Локомотива»

1707300491

вчера, 13:08

Президент «Торпедо» помешал переходу полузащитников «Локомотива» и в стан «чёрно-белых». Изначально клубы договорились об аренде игроков до конца сезона, зарплату бы платили совместно. Однако Волнушкин захотел подписать Куликова и Рыбчинского сейчас в статусе свободных агентов (для этого футболистам надо было бы разорвать контракты) на два с половиной года. «Локомотив» такое предложение не устроило.

В текущем сезоне Рыбчинский провёл 13 матчей и отметился результативной передачей. На счету Куликова 7 игр. Оба игрока являются воспитанниками «Локомотива». Их контракты заканчиваются летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что Станислав Магкеев отказался подписывать новый контракт с «Локомотивом».