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Рыбчинский и Куликов не перейдут в «Торпедо»

вчера, 14:13

Футболисты «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский и Даниил Куликов не пополнят состав «Торпедо».

Игроки «красно-зеленых» не договорились по условиям сотрудничества.

Оба исполнителя являются воспитанниками «железнодорожников».

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:59, ред.
Может этим помогут Торпедо вернуться в элиту Российского футбола....
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:06
Жаль, что сорвалось деловое предлжение для фк ТОРПЕДО г Москва.
u45vycnu29cq
u45vycnu29cq ответ 4baanba52b5u (раскрыть)
вчера в 16:36, ред.
Летний трансфер их ждёт, в Премьерке они никому не нужны, уже довольно возрастные игроки и физ подготовка оставляет желать лучшего. Так что пердив ждёт с распростёртыми объятиями!
4baanba52b5u
4baanba52b5u
вчера в 16:34
А для чего им переходить в пердив и что какие условия их там могут ждать?
В Локо веселей однозначно или хотя бы в другом клубе Премьер лиги.
Capral
Capral
вчера в 16:06
Следовало ожидать, хотя, я и надеялся... Без серьезного спонсора, никто клубу не поможет. Без денег, сейчас, никто не играет, а клубного патриотизма давно нет. А возвращаться в вышку, а потом вылетать, тоже не дело, так клуб не возрождают- это неуважение к традициям и истории. Для начала- пусть стадион вернут, в новом качестве. Впрочем, никакой, самый современный стадион, не заменит мне, старого, любимого стадиона Торпедо. Там вершилась История, там играли Личности!!! Ну а пока, надо- играть, бороться и побеждать!!! Нельзя допустить, чтобы про Торпедо забыли!!!
5vawqr7wkqb2
5vawqr7wkqb2
вчера в 15:18
Очень жаль для Торпедо это был подарок сорвалось..
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:51
Ну и такое бывает . Хотя все уже трубили о том что якобы они уже в Торпедо.
Гость
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