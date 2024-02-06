Рыбчинский и Куликов не перейдут в «Торпедо»

Футболисты «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский и Даниил Куликов не пополнят состав «Торпедо».
Игроки «красно-зеленых» не договорились по условиям сотрудничества.
Оба исполнителя являются воспитанниками «железнодорожников».
Футболисты «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский и Даниил Куликов не пополнят состав «Торпедо».
Игроки «красно-зеленых» не договорились по условиям сотрудничества.
Оба исполнителя являются воспитанниками «железнодорожников».
В Локо веселей однозначно или хотя бы в другом клубе Премьер лиги.
В Локо веселей однозначно или хотя бы в другом клубе Премьер лиги.