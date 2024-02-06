Представители Файзуллаева отреагировали на информацию об интересе «Баварии»

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вчера, 18:56

Кахор Муминов, руководитель азиатских проектов компании ProSports Management, которая ведёт дела вингера ЦСКА , прокомментировал информацию об интересе «Баварии» к игроку.

Ранее агент Антон Смирнов в своём телеграм-канале сообщил о том, что мюнхенский клуб следит за футболистом.