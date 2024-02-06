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Представители Файзуллаева отреагировали на информацию об интересе «Баварии»

вчера, 18:56

Кахор Муминов, руководитель азиатских проектов компании ProSports Management, которая ведёт дела вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, прокомментировал информацию об интересе «Баварии» к игроку.

Ранее агент Антон Смирнов в своём телеграм-канале сообщил о том, что мюнхенский клуб следит за футболистом.

Наверняка за Аббосом следят скауты многих клубов, многие интересуются. Но об интересе «Баварии» нам ничего неизвестно. Сейчас главное — чуть отдохнуть и присоединиться к ЦСКА, чтобы готовиться к сезону.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:46
возможно, потом, в будущем ...
Интерес
Интерес ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 22:46
Мюнхенская.
Интерес
Интерес
вчера в 22:45
Ну что же,сборище агентишек работает,хотя бы на информационном фронте.
Naherger
Naherger
вчера в 21:35
Надо файзе нормально отдохнуть
minai
minai
вчера в 21:28
"Вы все придуRки" - заявил Г.Кейн своим одноклубникам. "Вот придёт Файзулаев, он вам покажет,как надо играть!"
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:56
Ну если только в молодёжную Баварию и то не верится
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 20:37
Для немецкого футбола слишком мелковат, с такими габаритами только в Испании найдет применение. Надо мясом обрасти, после набора мышц не факт, что сохранит такие качества, которые сейчас присутствуют
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:16
Интересная ситуация развивается около этого ыутболиста !,
Capral
Capral ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 20:14, ред.
Когда, Хвичка играл в России, за ним следили в Баварии. А после того, как он, так ярко ворвался в итальянский футбол, руководство Баварии сокрушалось, от того, что упустили игрока...
drug01
drug01
вчера в 19:44
Главное что многие следят за ним!! Игрок интересный..
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:39
Ха-ха-ха... Аббосбек и Левандовски... Кто за ним следит? Какие скауты?
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:28
Клуб любителей фантастики !))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:10
Летят утки и с ними гусь.
Не смешно, но я смеюсь)))).
sihafazatron
sihafazatron ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 19:09
Да Бавария щас не о чем!))) Минимум Байер!))
Capral
Capral
вчера в 19:08
Парень талантливый, молодой! Вполне возможно, что на него обратят внимание и не только в Баварии. Пока, я, тоже, нигде сообщений не видел, но не сомневаюсь, что обязательно появятся!!!

Талантливый футболист, как краcивая женщина- невозможно пройти мимо, не обратив внимания!!!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 18:59
Не смешите меня ну какая на Бавария!
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