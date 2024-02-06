Представители Файзуллаева отреагировали на информацию об интересе «Баварии»

Кахор Муминов, руководитель азиатских проектов компании ProSports Management, которая ведёт дела вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, прокомментировал информацию об интересе «Баварии» к игроку.
Ранее агент Антон Смирнов в своём телеграм-канале сообщил о том, что мюнхенский клуб следит за футболистом.
Наверняка за Аббосом следят скауты многих клубов, многие интересуются. Но об интересе «Баварии» нам ничего неизвестно. Сейчас главное — чуть отдохнуть и присоединиться к ЦСКА, чтобы готовиться к сезону.
Не смешно, но я смеюсь)))).
Не смешно, но я смеюсь)))).
Талантливый футболист, как краcивая женщина- невозможно пройти мимо, не обратив внимания!!!
Талантливый футболист, как краcивая женщина- невозможно пройти мимо, не обратив внимания!!!