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Зидан хочет возглавить сборную Франции

сегодня, 11:42

Зинедин Зидан мечтает возглавить сборную Франции. Это единственное, что мотивирует специалиста вернуться к тренерской работе. Зидан отклонил все предложения от клубов, в том числе и от ПСЖ.

Подчёркивается, что француз наладил свой быт в Испании и не хочет покидать эту страну на постоянной основе. Работа в сборной Франции позволила бы ему продолжать жить в Мадриде.

Напомним, 51-летний француз находится без работы с лета 2021 года, после того как покинул «Реал», с которым выигрывал Суперкубок Испании (2017/2018, 2019/2020), Ла Лигу (2016/2017, 2019/2020), Клубный чемпионат мира (2016/2017, 2017/2018), Суперкубок УЕФА (2016/2017, 2017/2018) и Лигу чемпионов (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).

Предстоящий чемпионат Европы будет иметь решающее значение для тренерского будущего Зидана. Если сборная Франции плохо выступит на Евро, то контракт с Дидье Дешамом, который действует до лета 2026 года, может быть досрочно расторгнут.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:56
Будет болеть против своих на ЕВРО?
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27b6898vt5mx
сегодня в 11:53
Надеюсь ему предоставят такую возможность
Гость
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