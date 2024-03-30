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Фанаты обсуждают возможное возвращение Торреса в «Ливерпуль»

сегодня, 15:30

«Ливерпуль» ищет нового главного тренера, поскольку Юрген Клопп покинет команду по окончании текущего сезона.

Ранее сообщалось об интересе «красных» к наставнику «Байера» Хаби Алонсо, но специалист заявил о желании остаться в немецком коллективе.

Фанаты «Ливерпуля» обсуждают возможное возвращение в клуб бывшего нападающего Фернандо Торреса, который на данный момент работает с командой «Атлетико» U19.

Испанец посетил расположение мерсисайдцев и ознакомился с их тренировочным центром.

В соцсетях болельщики «красных» активно обсуждают возможное возвращение Торреса.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:49
разве Торрес - авторитетный тренер ?!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:18
Не нужен он Ливеру.... не тот тренер который хотя бы не развалит наследие Клоппа.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:58
Уж лучше Джерарда вернуть.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:57
Новый тренер должен быть системным специалистом - Торрес просто бывший игрок.
264z7rtn7n4g
264z7rtn7n4g
сегодня в 15:51
Фанаты на то они и фанаты чтобы обсуждать то что касается их клуба.
arr37ebwuqd8
arr37ebwuqd8
сегодня в 15:47
Сложно после Клоппа будет найти для Ливера тренера.
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