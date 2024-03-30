Фанаты обсуждают возможное возвращение Торреса в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» ищет нового главного тренера, поскольку Юрген Клопп покинет команду по окончании текущего сезона.
Ранее сообщалось об интересе «красных» к наставнику «Байера» Хаби Алонсо, но специалист заявил о желании остаться в немецком коллективе.
Фанаты «Ливерпуля» обсуждают возможное возвращение в клуб бывшего нападающего Фернандо Торреса, который на данный момент работает с командой «Атлетико» U19.
Испанец посетил расположение мерсисайдцев и ознакомился с их тренировочным центром.
В соцсетях болельщики «красных» активно обсуждают возможное возвращение Торреса.