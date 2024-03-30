Фанаты обсуждают возможное возвращение Торреса в «Ливерпуль»

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сегодня, 15:30

«Ливерпуль» ищет нового главного тренера, поскольку покинет команду по окончании текущего сезона.

Ранее сообщалось об интересе «красных» к наставнику «Байера» Хаби Алонсо, но специалист заявил о желании остаться в немецком коллективе.

Фанаты «Ливерпуля» обсуждают возможное возвращение в клуб бывшего нападающего , который на данный момент работает с командой «Атлетико» U19.

Испанец посетил расположение мерсисайдцев и ознакомился с их тренировочным центром.

В соцсетях болельщики «красных» активно обсуждают возможное возвращение Торреса.