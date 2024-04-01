Тренер «Браги», которым интересовался «Спартак», не возглавит «Ботафого»

1711992840

сегодня, 20:34

Главный тренер «Браги» не возглавит «Ботафого».

По информации источника, соглашение между бразильским и португальским клубом не было достигнуто. Президент «Браги» установил сумму компенсации, позволявшую отпустить рулевого прямо сейчас, но стороны не смогли договориться по этому вопросу, переговоры завершены. Специалист продолжит работать с «Брагой».

В марте Торрес Артур Жорже сообщил о том, что на него выходил московский «Спартак». Агент тренера Угу Кажуда в конце прошлого месяца не исключил, что в будущем португалец может согласиться на предложение московской команды.