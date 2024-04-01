Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиПортугалия. Примейра 2023/2024

Тренер «Браги», которым интересовался «Спартак», не возглавит «Ботафого»

сегодня, 20:34

Главный тренер «Браги» Торрес Артур Жорже не возглавит «Ботафого».

По информации источника, соглашение между бразильским и португальским клубом не было достигнуто. Президент «Браги» установил сумму компенсации, позволявшую отпустить рулевого прямо сейчас, но стороны не смогли договориться по этому вопросу, переговоры завершены. Специалист продолжит работать с «Брагой».

В марте Торрес Артур Жорже сообщил о том, что на него выходил московский «Спартак». Агент тренера Угу Кажуда в конце прошлого месяца не исключил, что в будущем португалец может согласиться на предложение московской команды.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиРальф Рангник — главный претендент на замену Тухеля в «Баварии»
Сегодня, 11:20
Фанаты обсуждают возможное возвращение Торреса в «Ливерпуль»
30 марта
Тен Хаг отреагировал на возможное приглашение Саутгейта в МЮ
30 марта
СлухиСтало известно, во сколько может «Ливерпулю» обойтись приглашение тренера
30 марта
СлухиРуководство «Баварии» начало переговоры с Нагельсманном
30 марта
Тренер «Вулверхэмптона» отреагировал на интерес со стороны «Ман Юнайтед»
30 марта
Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 21:01
Португалец Артур Жорже подошёл бы "Спартаку", этот тренер предпочитает атакующий футбол. Да, и со спортивным директором Амаралом - тоже португальцем, без труда нашёл бы общий язык.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 