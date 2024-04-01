Ральф Рангник — главный претендент на замену Тухеля в «Баварии»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник, ранее работавший в московском «Локомотиве», является главным претендентом на должность главного тренера «Баварии» после ухода Томаса Тухеля этим летом.
Ранее приоритетным вариантом для мюнхенцев был Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер», но он останется в клубе до лета 2025 года.
Он хороший тренер, нет смысла судить по МЮ (тем более, под него игроков на полмиллиарда не купили, как под 10Хага), зато мы видели, как качественно в отборе смотрелась при нём сборная Австрии, и он строитель клубов, приложивший много усилий к становлению "Зальцбурга" и "Ляйпцига".
6-1 - разгром Турции - последний матч Австрии, суперуверенно пройденный отбор в непростой группе, мне кажется, это говорит само за себя.
Если есть вариант взять комбо "один из лучших футбольных менеджеров + качественный тренер", то стоит им воспользоваться. Он может заложить фундамент на много лет вперёд.
Он хороший тренер, нет смысла судить по МЮ (тем более, под него игроков на полмиллиарда не купили, как под 10Хага), зато мы видели, как качественно в отборе смотрелась при нём сборная Австрии, и он строитель клубов, приложивший много усилий к становлению "Зальцбурга" и "Ляйпцига".
6-1 - разгром Турции - последний матч Австрии, суперуверенно пройденный отбор в непростой группе, мне кажется, это говорит само за себя.
Если есть вариант взять комбо "один из лучших футбольных менеджеров + качественный тренер", то стоит им воспользоваться. Он может заложить фундамент на много лет вперёд.