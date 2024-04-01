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Ральф Рангник — главный претендент на замену Тухеля в «Баварии»

сегодня, 11:20

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник, ранее работавший в московском «Локомотиве», является главным претендентом на должность главного тренера «Баварии» после ухода Томаса Тухеля этим летом.

Ранее приоритетным вариантом для мюнхенцев был Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер», но он останется в клубе до лета 2025 года.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:46, ред.
Я считаю, Ральф - лучший кандидат, если, конечно, его возьмут с полномочиями тренера-менеджера.

Он хороший тренер, нет смысла судить по МЮ (тем более, под него игроков на полмиллиарда не купили, как под 10Хага), зато мы видели, как качественно в отборе смотрелась при нём сборная Австрии, и он строитель клубов, приложивший много усилий к становлению "Зальцбурга" и "Ляйпцига".

6-1 - разгром Турции - последний матч Австрии, суперуверенно пройденный отбор в непростой группе, мне кажется, это говорит само за себя.

Если есть вариант взять комбо "один из лучших футбольных менеджеров + качественный тренер", то стоит им воспользоваться. Он может заложить фундамент на много лет вперёд.
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 11:27
Здравствуйте. Спасибо, с уважением из Солнечной Армении.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ GOR TER-ARISTAKESSIAN (раскрыть)
сегодня в 11:22
Здравствуйте. Забанили.
Гость
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