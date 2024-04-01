Ральф Рангник — главный претендент на замену Тухеля в «Баварии»

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сегодня, 11:20

Главный тренер сборной Австрии , ранее работавший в московском «Локомотиве», является главным претендентом на должность главного тренера «Баварии» после ухода этим летом.

Ранее приоритетным вариантом для мюнхенцев был , возглавляющий «Байер», но он останется в клубе до лета 2025 года.