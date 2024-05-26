Фоден признан лучшим игроком сезона в «Манчестер Сити»

Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщает, что полузащитник Фил Фоден признан лучшим футболистом клуба по итогам нынешнего сезона.
В нынешней кампании Фоден провёл 53 матча за «горожан», в которых забил 27 голов и отдал 12 результативных передач.
Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщает, что полузащитник Фил Фоден признан лучшим футболистом клуба по итогам нынешнего сезона.
В нынешней кампании Фоден провёл 53 матча за «горожан», в которых забил 27 голов и отдал 12 результативных передач.
А если брать статистику Роналду для сравнения, то надо брать его второй сезон в Реале, когда он ближе к воротам играл, до этого он полузащитником был, а Месси сразу играл правого нападающего
А если брать статистику Роналду для сравнения, то надо брать его второй сезон в Реале, когда он ближе к воротам играл, до этого он полузащитником был, а Месси сразу играл правого нападающего