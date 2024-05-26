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Фоден признан лучшим игроком сезона в «Манчестер Сити»

26 мая 2024, 19:27

Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщает, что полузащитник Фил Фоден признан лучшим футболистом клуба по итогам нынешнего сезона.

В нынешней кампании Фоден провёл 53 матча за «горожан», в которых забил 27 голов и отдал 12 результативных передач.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
26 мая в 21:04
Ты не акты привёл, а за слова зацепился, а когда я обосновал тебе уже и сказать нечего.
Повторюсь, Роналду в его возрасте был игроком номер один и готов был брать вторую ЛЧ, играя полузащитника, а в его возрасте, ну постарше, уже нападающим в Реале был недосягаем
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
26 мая в 20:41
Про возраст ты заговорил и с Роналду ты его сравнил. А когда я факты привел, заднюю дал. Ну и зачем Фодена сравнивать с кем-то? Играет себе и пусть играет. Или есть какая-то система, что к определенному возрасту нужно чего-то добиться?
Elliada_
Elliada_ ответ Митя Митин (раскрыть)
26 мая в 20:38
Холанн больше забил. Если он герой, то его суперспособность - невидимость в важных матчах.
Митя Митин
Митя Митин
26 мая в 20:36
Кто больше забил и отпасовал, тот и герой !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
26 мая в 20:25, ред.
Здесь дело даже не в результативности полузащитника, хотя для его амплуа она является редкостной, а в том, что Фоден, на мой взгляд, показывал выдающуюся игру, достойную самых высоких похвал. Именно по этой причине пару недель назад я назвал его главным претендентом на "ЗМ" в этом году.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
26 мая в 20:16
Я не цепляюсь за точный возраст, а за саму суть, что Фоден семь лет в системе клуба и сейчас он лучший футболист АПЛ, но статистика его далека от статистики Ван Нистелроя или Суареса.
А если брать статистику Роналду для сравнения, то надо брать его второй сезон в Реале, когда он ближе к воротам играл, до этого он полузащитником был, а Месси сразу играл правого нападающего
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
26 мая в 20:02
Ты сравнил Роналду и Фодена в его возрасте. Фоден 2000 года рождения, то есть нужно смотреть статистику Роналду в 23-24 года, а это сезон 2008/2009. И у Роналду статистика хуже, чем у Фодена и в 2 раза хуже, чем у Месси, когда ему было 23-24.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
26 мая в 19:59
Роналду сезон 10/11 56 голов и 13 голеввх в 50ти матчах
Elliada_
Elliada_
26 мая в 19:59
АПЛ признала его лучшим игроком сезона. Понятное дело, что в команде он тоже лучший. Поздравляю.
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
26 мая в 19:57
Это у Роналду статистика слабая по сравнению с Фоденом. В его возрасте, то есть в сезоне 2008/2009, у Роналду 26+9 в 53 матчах. Фоден больше сделал голевых действий. А если сравнить с Месси, у которого в сезоне 2010/2011 53+23 в 53 матчах, то вообще пропасть.
38d98evkhsuk
38d98evkhsuk
26 мая в 19:45
Фил Фоден — настоящий талант и один из лидеров «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне он продемонстрировал невероятную игру. Фоден стал примером для молодых игроков и доказал, что трудолюбие и преданность своему делу могут привести к большим успехам.
25процентный клоун
25процентный клоун
26 мая в 19:44
Слабая статистика, это вдвое меньше чем у Роналду в его возрасте.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 мая в 19:36
Отличная результативность, заслужил приз...
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