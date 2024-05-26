Фоден признан лучшим игроком сезона в «Манчестер Сити»

1716740867

26 мая 2024, 19:27

Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщает, что полузащитник признан лучшим футболистом клуба по итогам нынешнего сезона.

В нынешней кампании Фоден провёл 53 матча за «горожан», в которых забил 27 голов и отдал 12 результативных передач.